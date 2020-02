Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, arrivata alla sua fortunata dodicesima stagione in Spagna. Le trame delle puntate spagnole in onda a metà febbraio, rivelano che la marchesa Isabel rischierà la propria vita per salvare quella del figlio, Adolfo De Los Vivos. Alicia, invece, scoprirà che Matias Castaneda non ha ricevuto la grazia, tanto da volerci vedere più chiaro.

Il Segreto: Adolfo in gravi condizioni, Matias e Marcela fanno pace

Le anticipazioni de Il Segreto, in onda da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio in Spagna, rivelano che Pablo e sua madre faranno finalmente la pace dopo aver avuto un toccante incontro alla locanda.

Qui, quest'ultima confiderà al figlio di essersi pentita di averlo abbandonato. Intanto, Matias e Marcela decideranno di buttarsi tutti i guai alle spalle, mentre Raimundo riuscirà a fuggire dalla capanno, in cui era stato rinchiuso a chiave dal tenente Campuzano e Donna Eulalia.

Intanto, Mauricio rassicurerà Francisca di non avere niente a che fare con l'incidente, che poteva costare la vita a Tomas. Adolfo, invece, verrà portato in ospedale da Montalto, dopo essere rimasto vittima di alcuni delinquenti all'interno di una bisca clandestina.

Qui le condizioni del De Los Vivos appariranno molto delicate, tanto che il ragazzo avrà bisogno di una trasfusione.

Isabel dona il sangue al De Los Vivos

Le trame de 'Il Segreto', in onda a metà febbraio sull'emittente iberica Antena 3, svelano che la marchesa non permetterà a Tomas di donare il sangue a suo fratello, in quanto non vuole avere due figli in pericolo. Per questo motivo, Isabel deciderà di sottoporsi alla trasfusione, tanto che Rosa, Tomas e Montalvo aspetteranno l'esito dell'operazione.

Francisca, intanto, si recherà da Mauricio, dove gli chiederà un'arma per difendersi mentre Raimundo deciderà di attraversare un ruscello per far perdere le proprie tracce.

Il Castaneda non ha ottenuto l'amnistia

In clinica, Isabel ristabilirà dopo la trasfusione, tanto da ricevere la visita del caposquadra Maqueda, il quale crollerà a terra per il sollievo di vederla ancora in vita. Eulalia, intanto, avvertirà Campuzano che se non trova Raimundo ci saranno delle gravi conseguenze per lui.

Più tardi, la marchesa si recherà nel padiglione, dove troverà Francisca mentre sta sbirciando i suoi documenti. Marcela, intanto, confiderà di aver ritrovato la giusta armonia con il marito Matias, a differenze del sindaco, il quale non riuscirà a trovare un modo per fare pace con Don Filiberto. Infine, Alicia incontrerà il Castaneda dove lo accuserà di aver mentito sulla sua scarcerazione, dopo aver appreso che non ha ricevuto l'amnistia.