Continuano ad essere travolgenti le avventure dello sceneggiato iberico Il Segreto. Le anticipazioni degli episodi che verranno trasmessi sull'emittente televisiva Antena 3 la settimana prossima, svelano che il tenente Campuzano scatenerà l’ira di Eulalia Castro dicendole che Raimundo Ulloa (Ramón Ibarra) è scappato. Francisca Montenegro (Maria Bouzas) invece dopo aver sorpreso la marchesa Isabel De Los Visos (Silvia Marsó) intenta a mettere le mani nelle sue cose, progetterà di porre fine all'esistenza della stessa.

Il Segreto, trame Spagna: Marcela e il marito si riconciliano, Tomas vuole donare il sangue al fratello

Nelle puntate de Il Segreto che il pubblico spagnolo potrà seguire dal 10 al 14 febbraio 2020, la marchesa Isabel e il suo caposquadra Maqueda sospetteranno che a sabotare la macchina siano stati il sindaco e Francisca. Intanto Marcela contatterà Tomas per accettarsi sulle sue condizioni di salute, invece Adolfo farà sapere al fratello che Ignacio ha sorpreso lui e Marta insieme. La Montenegro ordinerà a Mauricio di smettere di esaminare ciò che appartiene alla marchesa.

Montalvo dopo aver passato la notte a giocare a carte con Adolfo, sparirà nel nulla. Quest’ultimo verrà minacciato da due uomini, che esigeranno di sapere dove sia finito il suo amico. Nel frattempo, Marta cercherà di spiegare a suo padre cos'è successo tra lei e Adolfo, invece Pablo e la madre rafforzeranno il loro legame. Manuela cercherà di far riconciliare Marta e Rosa: quest’ultima in tale circostanza confesserà di essere in dolce attesa.

Matias inviterà la moglie a perdonare gli errori che hanno commesso entrambi. Mentre la riconciliazione tra i coniugi Castaneda sembrerà essere sincera, Raimundo riuscirà a sfuggire dalle grinfie dei suoi rapitori scappando dalla fattoria in cui si trovava rinchiuso. Montalvo si rifarà vivo proprio quando Adolfo sarà sul punto di essere ucciso: quest’ultimo prima di perdere i sensi, consapevole di poter morire affermerà di amare con tutta la sua anima Rosa.

Francisca dopo essersi assicurata che il Godoy non sia coinvolto con il sabotaggio, gli chiederà di prendere delle precauzioni estreme. Adolfo avrà una gravissima crisi in ospedale, mentre Tomas si offrirà come donatore per il fratello pur avendo appreso dal dottore di poter correre dei rischi con la trasfusione.

Eulalia apprende della fuga dell'Ulloa, Rosa chiede a Marta di lasciare La Casona

Marta e Manuela rimarranno sconvolte, per aver appreso della gravidanza di Rosa. Carolina farà sapere alle sorelle che a Puente Viejo è arrivata María Jesús, la madre di Pablo. Campuzano comunicherà ad Eulalia che l’Ulloa è fuggito, e di aver mandato un gruppo di uomini a cercarlo.

La marchesa non consentirà a Tomas di donare il sangue al fratello, facendo sapere al dottor Clemente di volersi sacrificare lei per non mettere i suoi figli in pericolo. Tomas, Rosa e Montalvo, attenderanno l’esito dell’operazione, e per fortuna il medico gli comunicherà che è andato tutto bene. Rosa chiederà a Marta di sparire da La Casona, invece Carolina incoraggerà Pablo a rendere pubblico il suo ricongiungimento con la madre. Ignacio si sentirà parecchio confuso, quando apprenderà che Rosa è incinta. Francisca dirà a Mauricio di aver bisogno di un'arma per difendersi. Nel frattempo, Raimundo farà perdere le sue tracce, dopo aver attraversato un ruscello.

Marta assicurerà al padre che ciò che è accaduto tra lei e Adolfo è stato soltanto un capriccio, e prometterà che lo tratterà come il padre di suo nipote. Il capitano Huertas dopo aver interrogato sia Montalvo e Adolfo, verificherà che le versioni dei due ragazzi coincidono. Eulalia avvertirà Campuzano delle conseguenze a cui andrà incontro, se Raimundo non verrà ritrovato.

Alicia affronta Matias, Francisca pronta a sbarazzarsi di Isabel

Adolfo non appena farà ritorno a casa farà sapere al fratello della sua paternità, e della fine della sua storia d’amore con Marta. La marchesa quando non troverà la Montenegro nel padiglione, deciderà di frugare tra gli effetti personali della dark lady trovando un avviso di morte riguardante Eulalia.

Marcela racconterà a Mauricio che lei e suo marito stanno facendo il possibile per salvare il loro matrimonio. Intanto Alicia esigerà che Matias sia sincero con lei, dicendogli di sapere che ha lasciato la prigione in modo illecito. Quando Urrutia si preoccuperà, il Solozabal sarà convinto che il giornalista Santos non riuscirà a scoprire la verità sull'incidente avvenuto in passato nella fabbrica di Bilbao. Marta, Carolina e Rosa, tenteranno di essere educate nei confronti della madre di Pablo: purtroppo all'incontro prenderà parte anche Ignacio, che si troverà faccia a faccia con la donna che ha amato.

Infine, i piani di Eulalia cominceranno a dare i suoi frutti, poiché Francisca sarà pronta a sbarazzarsi di Isabel.