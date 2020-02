Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap iberica che ogni giorno colleziona ottimi ascolti sulle reti Mediaset. Le trame delle puntate in onda da lunedì 10 a venerdì 14 febbraio 2020 in Spagna, rivelano che Rosa Solozabal comunicherà alla sorella Marta e Adolfo De Los Vivos di essere incinta di un bambino. Raimundo Ulloa, invece, riuscirà a fuggire dalle grinfie del tenente Campuzano e Eulalia Castro.

Il Segreto, puntate spagnole: Rosa aspetta un bambino

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate spagnole in onda dal 10 al 14 febbraio 2020 su Antena 3, rivelano che Isabel e il capomastro Maqueda sospetteranno che dietro all'incidente di Tomas si nasconda la mano di Francisca e Mauricio.

A tal proposito, la matrona chiederà al sindaco di smetterla di indagare sulla marchesa, in quanto troppo pericoloso. La serva Manuela, intanto, cercherà di riappacificare Marta e Rosa dopo che quest'ultima ha scoperto che la prima si è scambiata un bacio con Adolfo. Alla fine, la minore delle Solozabal confesserà di essere in attesa di un bambino.

Il tenente Campuzano informa Eulalia che Raimundo è fuggito

Ma alla Casona i colpi di scena non saranno finiti qui, in quanto le due sorelle rimarranno senza parole dopo aver scoperto che il De Los Vivos sta lottando tra la vita e la morte in un letto d'ospedale.

A tal proposito, la figlia minore di Ignacio si recherà in clinica, dove cercherà di incoraggiare il promesso sposo ad uscire dal coma, visto che tra nove mesi diventare padre. Infine, il tenente Campuzano informerà Eulalia che Raimundo è fuggito, tanto da mettere alla sua ricerca una squadra di uomini.

Adolfo scopre la gravidanza della Solozabal

Gli spoiler de Il Segreto, in onda prossima settimana in Spagna, rivelano che Rosa chiederà a Marta di lasciare la Casona, accusandola di aver sedotto il suo promesso sposo.

Inoltre, la ragazza confesserà al padre di essere in attesa di un bambino. Una rivelazione che lascerà turbato Ignacio, in quanto aveva sentito Adolfo invocare il nome di Marta in ospedale.

Pablo, intanto, vorrà che la madre Maria Jesus incontri la sua famiglia, mentre Marta e Rosa si recheranno a trovare il De Los Vivos. Qui, quest'ultimo scoprirà che a breve diventerà padre dopo la rivelazione della fidanzata.

Successivamente, il fratello di Tomas sarà dimesso, tanto da informare la madre della gravidanza della Solozabal. La marchesa, a questo punto, fingerà di essere felice, nonostante dimostri di tramare qualcosa. Infine, le tensione alla Casona salirà alle stelle quando Ignacio si ritroverà di fronte la sua ex amante Maria Jesus, nonché la madre di Pablo.