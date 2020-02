Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap che tiene sintonizzati milioni di telespettatori da ormai sette anni su Canale 5. Le trame delle puntate andate in onda a settembre 2019 in Spagna ed a breve in Italia, rivelano che la morte del sottosegretario Garcia Morales scatenerà la furia di Fernando Mesia. Scendendo nel dettaglio, l'ex marito di Maria deciderà incendiare le case degli abitanti per distruggere una volta per tutte Puente Viejo.

Il Segreto: i figli di Gonzalo rapiti da Fernando

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che la cattiveria di Fernando (Carlos Serrano) non avrà mai fine. Infatti, diventerà letteralmente pazzo dopo la morte di Garcia, il suo ex alleato. Tutto inizierà nel momento in cui il sottosegretario deciderà di aiutare la famiglia Castaneda a rintracciare i figli di Gonzalo (Jordi Coll), prelevati con l'inganno dal collegio di Avila dal diabolico Mesia. L'uomo, infatti, capirà di essere stato preso in giro da quest'ultimo.

Per questo motivo, il sottosegretario deciderà di compiere un gesto eroico, per redimere la sua immagine.

Garcia muore dopo aver dato lo stop alla distruzione del borgo

Nel dettaglio, Garcia salverà la vita ad Esperanza e Beltran, sequestrati in un capanno ad opera del diabolico ex marito di Maria. Peccato che il politico venga coinvolto nel crollo dell'edificio a seguito dell'esplosione di un ordigno, posizionato da Fernando.

Una volta trasportato in ospedale, le condizione di Morales appariranno gravissime. I medici, infatti, faranno di tutto per salvargli vita, inutilmente. Ma ecco arrivare il colpo di scena: lo zio di Maria Elena comunicherà a Cepeda di rinunciare ad aprire la diga e quindi eviterà la distruzione del borgo iberico. Poi, Garcia chiuderà gli occhi per sempre, sopraffatto dalle gravi ferite riportate nell'incidente.

Il Mesia incendia le abitazioni di Puente Viejo

Gli spoiler de Il Segreto, in onda prossimamente sul canale del Biscione, rivelano che la popolazione non potrà dormire sogni tranquilli, nonostante il rifiuto di Garcia di sommergere il borgo. Essi, infatti, saranno all'oscuro che qualcuno di molto pericoloso sta meditando un diabolico piano. Stiamo parlando di Fernando, il quale tenterà il tutto per tutto pur di rovinare la felicità dei paesani. Per fare ciò, il Mesia si armerà di una torcia infuocata, con cui inizierà a dare fuoco a tutte le abitazioni dei suoi ex amici, tra cui la locanda di Matias (Ivan Montes) e Marcela Castaneda e l'emporio di Dolores e Tiburcio.

Una folle mossa, che anticiperà il finale dell'undicesima stagione, che si concluderà con l'uscita di scena di un personaggio storico della sceneggiato di Aurora Guerra.