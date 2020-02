Una nuova puntata della soap tv Il Segreto attende i telespettatori nel pomeriggio del 6 febbraio, dove Prudencio farà credere di aver rinunciato al piano di difendere Lola dalle angherie di donna Francisca. Intanto, Severo e Carmelo fonderanno un comitato per contrastare il piano distruttivo di Garcia Morales, mentre Maria continuerà le dolorosissime terapie con l'aiuto dell'infermiera Dori, decisa più che mai a tornare a camminare.

Anticipazioni Il Segreto: Maria disposta a tutto pur di tornare a camminare

Le anticipazioni sul nuovo episodio de Il Segreto svelano che Maria continuerà a sottoporsi alle dolorose terapie per ritornare a camminare. Nonostante il parere contrario di molti, la Castaneda si sottoporrà a delle sedute di agopuntura e nonostante i forti dolori non rinuncerà al suo proposito, decisa a tornare a camminare il prima possibile. Intanto Prudencio deciderà di fare un passo indietro riguardo il piano per liberare Lola dai ricatti di donna Francisca.

Nella puntata del 6 febbraio, Severo crea un comitato contro Morales

Nel nuovo appuntamento de Il Segreto, Severo e Carmelo continueranno a combattere contro Garcia Morales nel tentativo di salvare Puente Viejo dalla distruzione. I due amici infatti, fonderanno un comitato per dare del filo da torcere al sottosegretario, il quale continuerà a minacciare gli abitanti del borgo iberico. Intanto donna Francisca sarà venuta a conoscenza che Prudencio ha rinunciato a difendere Lola dalle angherie subite o almeno sarà quello che vorrà far credere l'Ortega.

Spoiler Il Segreto del 6 febbraio: Prudencio rinuncia a lottare contro Francisca

In realtà le intenzioni di Prudencio saranno diverse da quello che vorrà far credere e cercherà di prendersi gioco proprio della Montenegro usando le sue stesse armi. Solo con il prosieguo delle puntate de Il Segreto, i fan scopriranno se donna Francisca si accorgerà in tempo del raggiro dell'Ortega, visto che la matrona sarà impegnata su altri fronti.

Francisca infatti, come Severo e Carmelo, starà combattendo la sua personale battaglia contro Garcia Morales, nel tentativo di non perdere la sua immensa fortuna.

Per scoprire di più sulle vicende legate alla battaglia di Severo e Carmelo contro Garcia Morales e su quanto sta accadendo a Maria, non resta che seguire la nuova puntata de Il Segreto in onda giovedì 6 febbraio su Canale 5, a partire dalle 16:30 circa. Si ricorda che la soap iberica va in onda tutti i pomeriggi ad esclusione del sabato, mentre su Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.