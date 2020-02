Stasera, mercoledì 5 febbraio, su Rai1 andrà in onda la seconda serata del Festival di Sanremo. Da poco è stata svelata la scaletta di questa sera. Ad affiancare il direttore artistico Amadeus, ci saranno le giornaliste del TG1.

Al di là delle critiche che hanno preceduto la 70^ edizione del Festival, la nota kermesse canora ha ottenuto dei risultati straordinari. Amadeus nella serata di apertura ha portato a casa il 52,2% di share: una cosa che non accadeva da quindici anni a questa parte. In termini di ascolti, sono stati incollati al piccolo schermo oltre 10.500.000 di italiani.

Ospiti e co-conduttrici della 2^ serata

Questa sera sul palco dell’Ariston Amadeus sarà affiancato da Laura Chimenti, Emma D’Aquino e Sabrina Salerno. Per quanto riguarda i look delle tre, al momento hanno anticipato qualcosa solamente le due giornaliste. La Chimenti indosserà due vestiti di Sylvio Giardina e uno di Fendi. La D’Aquino invece si è affidata alle creazioni di Antonio Grimaldi. Per tutte e cinque le sere del Festival si alterneranno sul prestigioso palcoscenico del teatro Ariston anche Fiorello e Tiziano Ferro.

Per quanto riguarda gli ospiti della seconda serata, dopo il successo strepitoso di Al Bano e Romina Power, questa sera ci sarà l’attesa reunion dei Ricchi e Poveri. Ma non solo: arriverà a Sanremo anche Massimo Ranieri, Zucchero, Gigi D’Alessio. Inoltre, ci sarà anche il rapper affetto da Sla Paolo Palumbo.

Tiziano Ferro invece porterà un medley dei suoi brani più celebri: Sere nere, Il mio regalo più grande e Per dirti ciao.

Inoltre, il cantante di Latina duetterà con Massimo Ranieri sulle note del celebre brano del 1988 Perdere l’amore. Questa sera non mancherà un ricordo a Fabrizio Frizzi, che proprio questo 5 febbraio avrebbe compiuto 62 anni.

I 12 big in gara

La serata di mercoledì 5 febbraio vedrà sfidarsi le quattro nuove proposte ed i dodici restanti big in gara. Tra le nuove proposte questa sera si affronteranno Gabriella Martinelli & Lula contro

Fasma. Poi, ci sarà Marco Sentieri contro Matteo Faustini. Fra i giovani hanno intanto già incassato il pass per le semifinali Tecla Insolia e Leo Gassman.

Per quanto riguarda i big della kermesse canora, questa sera aprirà le danze Piero Pelù. A seguire canterà Elettra Lamborghini, seguita da Enrico Nigiotti e poi da Levante. Dopo di loro saliranno sul palco I Pinguini Tattici Nucleari, Tosca, Francesco Gabbani e Paolo Jannacci. Chiuderanno la seconda serata del Festival infine Rancore, Junior Cally, Giordana Angi e Michele Zarrillo.

Per queste prime due serate voterà solamente la giuria demoscopica, formata da 300 italiani di varie fasce di età, fruitori di musica.