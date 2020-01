Il Segreto nelle prossime puntate darà ancora grande spazio alla storyline che vede protagonista gli abitanti di Puente Viejo contro il sottosegretario Garcia Morales. Le anticipazioni inerenti le puntate dal 2 al 7 febbraio rivelano che Severo e Carmelo fonderanno un comitato per poter contrastare meglio il politico che agisce per vendetta personale. Nel frattempo, Isaac ed Elsa, dopo aver donato un'importante cifra di denaro ai compaesani, saluteranno tutti e lasceranno la cittadina, mentre Maria chiederà ad Irene di indagare sul passato di Dori Vilches.

Infine, donna Francisca cercherà un modo per ostacolare Prudencio e Lola.

Il Segreto, Severo e Carmelo affrontano Garcia Morales

Le anticipazioni de Il Segreto dal 2 al 7 febbraio rivelano che Isaac ed Elsa decideranno di donare ben 5.000 pesetas agli abitanti di Puente Viejo. Poco dopo, i due giovani diranno agli amici di dover sistemare alcune situazioni legali della famiglia Laguna e si prepareranno a lasciare lo sfortunato paesello per cercare un futuro migliore. Intanto, Brunilda confesserà al fratellastro Paco che sta continuando a vedere Onesimo di nascosto ed il loro rapporto va a gonfie vele, mentre Francisca, non riuscendo ad accettare l'imminente sommersione del paese, continuerà ad intromettersi nella questione nonostante suo marito Raimundo non sia d'accordo con lei.

Poco dopo, Severo e Carmelo affronteranno Garcia Morales nel tentativo di scoprire il motivo per il quale ha deciso di radere al suolo la cittadina. I due, grazie alla discussione col politico, si renderanno conto che l'uomo sta agendo per motivi personali. Nel frattempo, Prudencio dopo aver fatto pace con Lola, cercherà di aiutarla a liberarsi dal giogo di Francisca e per farlo ideerà un piano nel quale coinvolgerà anche Matias e Marcela.

Tuttavia, il giovane alla fine non metterà in atto il suo piano.

Il Segreto, trame al 7 febbraio: Severo e Carmelo fondano un comitato contro Morales

Le trame degli episodi de Il Segreto in onda dal 2 al 7 febbraio ci raccontano che Maria chiederà ad Irene di indagare sul passato dell'infermiera Dori Vilches, al fine di scoprire qualcosa su di lei. La giovane, inoltre, continuerà a sottoporsi alle dolorosissime sedute di terapia dell'infermiera, compresa l'agopuntura, approfittando della momentanea assenza di Fernando.

Nel frattempo Severo e Carmelo, non potendone più dell'atteggiamento dispotico del sottosegretario Garcia Morales, fonderanno un comitato per contrastarlo in maniera efficace ed evitare che metta davvero in pratica il suo terribile proposito.

Francisca cerca un modo per ostacolare Prudencio e Lola

Nelle prossime puntate de Il Segreto vedremo Maria non rinunciare alle terapie anche se dolorose, in quanto vuole tornare a camminare il prima possibile. La giovane, piano piano, inizierà a notare dei piccoli miglioramenti alle articolazioni delle gambe. Tutto ciò non piacerà affatto a Fernando, il quale chiederà a Dori di smetterla di sottoporre Maria alle sedute di agopuntura, in modo che la giovane non possa tornare mai più a camminare.

Nel frattempo, Consuelo sentirà moltissimo la mancanza di Isaac ed Elsa che hanno da poco lasciato Puente Viejo e Marcela cercherà di starle vicino e darle conforto. Più tardi, donna Francisca sarà quasi disperata, in quanto non sa più in che modo ostacolare l'unione tra Prudencio e Lola ora che i due si sono riappacificati nonostante la terribile azione compiuta dalla giovane in passato. Tuttavia, la dark lady non si perderà d'animo ed escogiterà un nuovo piano per mettere loro i bastoni tra le ruote.