Nuovo spazio dedicato alle notizie su Il Segreto, la TV Soap scritta da Aurora Guerra, che ancora oggi continua ad emozionare i fans italiani a distanza di sette anni dalla prima puntata su Canale 5. Le trame delle puntate, in onda nelle prossime settimane in Spagna, svelano il ritorno di Emilia Ulloa nelle vicende ambientate a Puente Viejo. Inoltre, il cast vedrà l'ingresso di un nuovo personaggio, Jean Pierre, interpretato dall'attore Virgil-Henry Mathet, che avrà a che fare con la marchesa Isabel.

Il Segreto: Emilia torna a Puente Viejo, l'annuncio di Sandra Cervera

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate spagnole in onda nelle prossime settimane sull'emittente Antena 3, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, i telespettatori assisteranno ad un nuovo ingresso ed al ritorno di uno dei personaggi più amati dello sceneggiato di Aurora Guerra. Stiamo parlando degli attori Virgil-Henry Mathet e Sandra Cervera, rispettivamente Jean Pierre e Emilia. Ad annunciare la notizia è stato il portale iberico "Cultura En Serie", il quale ha fornito succose informazioni, che faranno senz'altro piacere ai fans italiani.

Scendendo nel dettaglio, l'attrice Sandra Cervera, che da 7 anni dà il volto all'amatissima figlia di Ramundo Ulloa (Ramon Ibarra) ha fatto intendere che presto sarebbe tornata nel cast grazie ad una storia condivisa sul suo profilo Instagram. La madre adottiva di Matias (Ivan Montes), infatti, tornerà a Puente Viejo, forse per aiutare suo padre, scampato al sequestro da parte del tenente Campuzano e Donna Eulalia. Un ritorno non nuovo, visto che l'attrice aveva fatto una piccola apparizione insieme ad Alfonso per aiutare Maria e Matias a sconfiggere Fernando Mesia (Carlos Serrano).

A tal proposito, i Castaneda accompagneranno la figlia a Cuba per dare una seconda chance alle nozze con Gonzalo (Jordi Coll). Un colpo di scena, che i telespettatori vedranno soltanto tra qualche settimana sugli schermi di Canale 5.

Virgil-Henry Mathet interpreta Jean Pierre, l'amante di Isabel

Ma non sarà l'unica bella novità di questa dodicesima stagione de Il Segreto, in quanto gli spoiler rivelano che a Puente Viejo arriverà un nuovo personaggio, un certo Jean Pierre.

Il nuovo volto sarà interpretato dall'attore Virgil-Henry Mathet, già conosciuto in patria per la sua partecipazione "Dolor y gloria", l'ultimo film del registra Pedro Almodovar. A tal proposito, la new entry rivoluzionerà la vita della marchesa Isabel, la nuova rivale di Donna Francisca (Maria Bouzas). L'uomo, infatti, interpreterà il misterioso amante francese con la quale la madre di Tomas aveva passato le feste natalizie. In attesa di sapere cosa succederà, si ricorda che questi appuntamenti saranno visibili tra otto mesi in Italia, a causa della differenza di messa in onda con la Spagna.