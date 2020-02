Ha subito uno stop l'idillio amoroso che vede protagonisti Serena Enardu e Pacifico Settembre all'interno della casa del Grande Fratello Vip. La coppia ha avuto la prima lite sotto l'occhio attento delle telecamere che ha documentato tutto: l'imprenditrice sarda si è dovuta rifugiare in bagno per poter piangere in solitudine e per chiudere la discussione con Pago. I due avranno tutto il tempo per fare pace, ma il passato di tanto in tanto riaffiora e Serena non vuole pagare l'errore commesso a Temptation Island Vip per tutta la vita.

Prima discussione in casa tra Serena Enardu e Pago

Lite per Serena e Pago: il motivo della discussione è legato ad alcune nomination fatte per eleggere il migliore della casa. La Enardu non avrebbe seguito le indicazioni del fidanzato. Un fatto così futile, unito al fatto che l'imprenditrice sarda è stata un po' sola con se stessa, ha fatto riemergere delle acredini che evidentemente non sono del tutto seppellite. 'Le cose che scelgo io, sono scelte mie e basta', ha detto Serena al fidanzato riferendosi ad una scenata fatta da Pago dopo le nomination.

Sebbene Pago abbia smentito che il motivo del suo comportamento non sia per nulla legato ai nomi fatti per eleggere il migliore, la Enardu ha continuato il discorso poiché non vuole che il suo fidanzato le faccia degli appunti a cui lei poi non ha la possibilità di controbattere. 'Sei venuta qui per stare con me', ha replicato Pago a questo punto, riferendosi al momento di riflessione di Serena. La Enardu non ha accettato la critica e mentre i toni diventavano sempre più aspri, la donna ha affermato di essere stata sempre sincera in ogni circostanza e che comunque Pago non l'ha confortata quando l'ha vista giù di morale e ha preferito fare altro.

La Enardu a Pago: 'Se vuoi me ne vado'

'Io sono venuta qui per stare con te, per me è impossibile pensare che ancora non mi credi', ha proseguito Serena, che di tutta risposta ha ottenuto una fiducia parziale da parte del fidanzato. Infatti, Pago ha detto che le crede ma anche che tutto è possibile, mettendo di fatto in dubbio ciò che Serena ha affermato. 'Se pensi così allora non vuoi stare con me', ha risposto Serena, che ha sottolineato come il cantante rivanghi spesso il passato.

'Se vuoi me ne vado, non è che posso pagare tutta la vita', ha concluso Serena, dopo che Pago ha affermato che il suo perdono non deve essere dato per scontato. A questo punto la Enardu è scoppiata in lacrime dirigendosi verso il bagno. Se solo ieri la coppia si trovava a parlare addirittura di nozze, adesso i due hanno ben atri problemi da risolvere in bilico tra passato e futuro.

Serena Enardu incontrerà l'ex moglie di Pago

Nel frattempo, domani lunedì 10 febbraio, è prevista una nuova puntata del Grande Fratello Vip 4. Serena ancora non lo sa ma dovrà affrontare Miriana Trevisan, come ha annunciato Alfonso Signorini durante l'ospitata a Verissimo.

Insomma per la Enardu è un momento duro: Pago le starà accanto? Quel che è certo è che il viaggio per trovare una nuova e concreta dimensione di coppia è appena iniziato.