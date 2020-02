Le trame de Il Segreto, in programma dal 24 al 28 febbraio in Spagna, annunciano importanti colpi di scena. Nel dettaglio, la marchesa Isabel ucciderà Eulalia Castro, intenzionata a vendicarsi di Francisca Montenegro durante uno scontro al cimitero. Mauricio Godoy e il capitano Huertas, invece, organizzeranno delle battute di ricerca per ritrovare Raimundo Ulloa.

Il Segreto, spoiler Spagna: Matias e Marcela non credono alla morte di Isabel

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma da lunedì 24 a venerdì 28 febbraio in Spagna, rivelano che Maria Jesus non saprà se accettare il denaro di Ignacio per scomparire dalla vita di suo figlio Pablo, mentre Mauricio riferirà al capitano Huertas di non credere che Francisca abbia ucciso la marchesa, nonostante le abbia consegnato un'arma da fuoco solo pochi giorni prima dell'omicidio.

A tal proposito, Antonita si rammaricherà per la morte della sua padrona, mentre Marcela, Matias e Godoy sospetteranno che sia qualcosa di strano dietro la morte misteriosa di Isabel. Nel frattempo, i telespettatori scopriranno che Santos e Maria Jesus stanno tramando qualcosa alle spalle di Ignacio. Dall'altro canto, Maqueda ed il capitano Huertas vorranno trovare il colpevole della morte della nobildonna.

La marchesa pone fine alla vita di Eulalia, Alicia si avvicina a Tomas

Francisca rimarrà molto offesa dopo aver capito che è sospettata per la morte di Isabel.

Tomas, invece, ringrazierà Alicia per averlo aiutato in questo difficile momento. Don Ignacio, intanto, rimarrà molto sorpreso, quando Maria Jesus chiederà un importo maggiore per andarsene da Puente Viejo. Adolfo, invece, non apparirà più sicuro di sposare Rosa, mentre Eulalia si recherà sulla tomba della marchesa ad attendere l'arrivo di Francisca. A tal proposito, la Castro chiederà al tenente Campuzano di essere lasciata sola in questo frangente.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: la madre di Adolfo tornerà tra i vivi, tanto da uccidere Eulalia, che prima di morire avvertirà la Montenegro che non vedrà mai più Raimundo.

Il Segreto trame spagnole: Francisca teme per la vita di Raimundo Ulloa

Le trame spagnole de Il Segreto, in onda tra otto mesi su Canale 5, rivelano che Eulalia morirà portando con sé il luogo in cui si trova Raimundo, mentre il capitano Huertas, Mauricio e Tomas arriveranno sul luogo del misfatto.

Qui, capiranno che la marchesa ha sparato per autodifesa, mentre il sindaco prometterà alla matrona di aiutarla a trovare l'Ulloa. A tal proposito, la cugina di Salvador racconterà di aver simulato la sua morte per mettere in trappola Eulalia. Più tardi, la matrona confesserà a Matias di temere per la vita di suo marito, mentre Mauricio deciderà di ricattare il capitano Huertas per farsi aiutare a ritrovare il sicario della Castro.

Encarnacion sospetta che Rosa stia impazzendo

Il capitano comunicherà al sindaco di aver messo una squadra di uomini alla ricerca del tenente Campuzano. Nel frattempo, Rosa avrà una bruttissima discussione con la serva Manuela, se Encarnacion non provasse a mediare tra le due donne.

A tal proposito, la donna capirà che le esplosioni della giovane Solozabal le ricordano quelle di Donna Begona, la moglie pazza di Ignacio. Più tardi, la fidanzata di Adolfo cadrà dalle scale vestita da sposa. Infine, il sindaco e il Castaneda riveleranno alla matrona di essere riusciti a rintracciare il complice di Eulalia, un certo Campuzano.