La TV Soap de Il Segreto continua a tenere alta l'attenzione dei telespettatori italiani grazie ai numerosi colpi di scena. Gli spoiler delle puntate trasmesse dal 17 al 21 febbraio in Spagna, rivelano che Eulalia Castro pianificherà l'uccisione di Francisca Montenegro dopo aver appreso la morte della marchesa Isabel. Raimundo Ulloa, invece, avrà un brutto incidente nel bosco per fuggire agli scagnozzi del Tenente Campuzano.

Il Segreto: Francisca tenta di uccidere la marchesa

Le anticipazioni de Il Segreto, in programma da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio in Spagna, rivelano che la marchesa impedirà a Francisca di ucciderla.

Durante l'incontro, la donna rivelerà di essere convinta che Eulalia sia la mente, che ha costruito il piano per distruggerle. La Montenegro, a questo punto, incontrerà Mauricio, e gli chiederà di sospendere la sua vendetta contro Isabel. Più tardi, la matrona chiederà a Matias del tempo per ritrovare Raimundo, in quanto conosce il luogo dove potrebbe essere nascosto.

La Montenegro si allea con Isabel per vendicarsi di Eulalia

La marchesa e la Montenegro decideranno di unire le forze per vendicarsi di Eulalia.

A tal proposito, Isabel confiderà a Maqueda i suoi dubbi, riguardante il piano della matrona di distruggere la Castro. In questo frangente, il capomastro prometterà alla madre di Tomas di proteggerla per sempre. Infine, Adolfo si recherà ad un appuntamento con Marta. Peccato che la Solozabal non si presenti nel luogo prefissato

Il Segreto, puntate spagnole: Alicia cotta di Tomas, Isabel muore

Le trame de Il Segreto, riguardanti le puntate spagnole in onda prossima settimana su Antena 3, rivelano che Francisca capirà che per uccidere Eulalia dovrà simulare la morte della Marchesa.

Alicia, intanto, confesserà a Encarnacion di trovarsi sempre meglio con Tomas. Inoltre, rivelerà alla madre che il giovane ha davvero a cuore la sicurezza della miniera. Nel frattempo, Maqueda avrà lo strano presagio che Isabel lo stia salutando per l'ultima volta. Ed ecco arrivare il colpo di scena: Maqueda sopraggiungerà in tutta furia in comune dove annuncerà che qualcuno ha ucciso la marchesa con un colpo d'arma da fuoco.

Incidente nel bosco per Raimundo, la Castro vuole uccidere Francisca

Le nozze tra Matias e Marcela procederanno a gonfie vele dopo aver superato la crisi, nonostante siano preoccupati per la scomparsa di Raimundo. Lontano da Puente Viejo, quest'ultimo perderà i sensi dopo essere inciampato durante la sua fuga. Il Capitano Huertas, nel frattempo, non capirà perché il giudice non gli ha permesso di analizzare il corpo deceduto della marchesa. A tal proposito, Antonita riferirà che la veglia funebre della donna si terrà nel salone principale de La Habana.

Allo stesso tempo, Raimundo sarà salvato da un personaggio misterioso, mentre il Tenente Campuzano informerà Eulalia che la marchesa è deceduta, tanto da dedurre che sia colpa di Francisca.

Infine, la Castro comunicherà al suo sottoposto l'intenzione di porre fine alla vita della matrona, uccidendola con un colpo d'arma da fuoco.