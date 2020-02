Poche settimane fa i produttori e il cast di Peaky Blinders si erano riuniti per organizzare la sceneggiatura della nuova stagione della serie TV. Questa settimana sono invece ufficialmente iniziate le riprese, come testimoniato dalle foto che ritraggono l'attore protagonista Cillian Murphy nel suo iconico taglio di capelli. A diffondere le foto è stato lo stesso creatore Steven Knight.

Le foto di Cillian Murphy e dei suoi capelli

L'ufficialità dell'inizio delle riprese è stata data dallo stesso storico creatore Steven Knight, il quale ha pubblicato le foto di Cillian Murphy con l'iconico taglio di capelli che da sempre caratterizza Thomas Shelby, il personaggio da lui interpretato, nonché dei suoi capelli tagliati presenti sul pavimento.

L'attore aveva recentemente interpretato uno dei protagonisti del film "A quiet place 2", in cui il ruolo da sopravvissuto in una realtà apocalittica dominata da temibili e misteriose creature necessitava di una capigliatura scompigliata ben diversa da quella richiesta nel ruolo interpretato in Peaky Blinders.

Thomas Shelby, da poco decretato vincitore nella classifica dei migliori personaggi delle Serie TV di tutti i tempi, rappresenta infatti un gangstar di Birmingham, il quale nella sesta stagione di Peaky Blinders diventerà, come rivelato dallo stesso autore, ancora più tenebroso e letale.

Questo renderà, a detta di Steven Knight, la sesta stagione ancora migliore delle altre.

Il ritorno di Joe Cole nel ruolo di John Shelby smentito dallo stesso attore

Diversi fan vociferavano in passato riguardo un possibile ritorno dell'attore Joe Cole, il quale nelle prime quattro stagioni ha interpretato John Shelby, fino a quando non è uscito di scena in quanto assassinato durante un conflitto a fuoco proprio nel corso della quarta stagione.

John Shelby, insieme ai suoi fratelli Arthur e Thomas, ha rappresentato una figura indispensabile nella costruzione della trama e in questa sesta stagione potrà essere presente solamente tramite dei flashback. Lo stesso Joe Cole ha infatti smentito il ritorno del suo personaggio John Shelby, in quanto i colpi da arma da fuoco per mano della famiglia italiana Changretta hanno reso impossibile la sopravvivenza del personaggio.

La serie probabilmente sarà disponibile in Italia ad inizio 2021

Pur non essendoci ancora la certezza riguardo la data di uscita, gli esperti indicano che la serie sarà probabilmente disponibile verso la fine dell'anno corrente per l'emittente britannica BBC. In seguito, Netlifx potrà occuparsi della distribuzione nei paesi in cui la piattaforma di streaming è disponibile, tra cui l'Italia. Ciò avverrà presumibilmente ad inizio 2021.