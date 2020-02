Prosegue l'appuntamento con le notizie su Il Segreto, la TV Soap iberica che continua ad appassionare milioni di telespettatori su Canale 5. Gli spoiler delle prossime puntate, andate in onda a settembre 2019 in Spagna e prossimamente in Italia, rivelano che il salto temporale porterà grandissimi cambiamenti a Puente Viejo. Marcela Del Molino, infatti, inizierà una relazione clandestina con un personaggio, un certo Tomas De Los Vivos, durante la prigionia di Matias Castaneda.

Salto temporale di quattro anni ad Il Segreto

Le anticipazioni de Il Segreto in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che ci saranno alcune new entry in occasione del salto temporale di quattro anni nelle vicende ambientate nel piccolo borgo di Puente Viejo. Tra questi ci sarà Tomas De Los Vivos, il quale farà il suo ingresso nella puntata 2161. Il figlio della marchesa Isabel avrà un ruolo di primo ordine nella trama, in quanto interagirà moltissimo con alcuni dei personaggi più noti del capolavoro di Aurora Guerra.

Il giovane, infatti, si rivelerà essere il figlio maggiore della cugina di Salvador Castro e il fratello di Adolfo. Nel corso delle puntate, Tomas (Alejandro Vergara) dimostrerà di non andare per niente d'accordo con la madre, visto il suo temperamento più sensibile ed incline alla poesia. Nonostante questo, il De Los Vivos sarà sempre in competizione con il fratello minore Adolfo, in quanto preferito dalla madre Isabel.

Thomas è l'amante di Marcela, Matias in carcere

Nel corso delle prossime puntate de Il Segreto, il De Los Vivos sarà coinvolto in una relazione extra-coniugale con Marcela. La figlia del defunto Paco Del Molino si avvicinerà sempre più a Tomas fino ad innamorarsene perdutamente, una volta rimasta sola. Matias (Ivan Montes), infatti, finirà in galera per aver avuto alcuni problemi di natura politica.

A tal proposito, la madre di Camelia (Maria Laguarda) deciderà di impegnarsi in una relazione, in quanto certa che il Castaneda non faccia più ritorno a Puente Viejo. Possiamo svelare che il fratello di Maria tornerà nel borgo iberico con un carattere profondamente cambiato, visto la permanenza per quattro anni all'interno di un carcere.

Alejandro Vergara presta il volto al De Los Vivos

Ad interpretare Tomas De Los Vivos all'interno della soap opera di Aurora Guerra sarà l'affascinante attore Alejandro Vergara. L'uomo è un volto noto in Spagna per aver preso parte alla fiction "Eramos poco" e la Serie TV "Toy Boy".

Inoltre, Alejandro ha molte esperienze nel campo teatrale, nonostante non sia conosciuto al pubblico italiano. In attesa di fare la sua conoscenza sui teleschermi di Mediaset, si ricorda che la soap opera torna in onda domani 16 febbraio dalle ore 16:20 su Canale 5.