Presto i telespettatori italiani della soap opera Il Segreto, avranno modo di assistere ad un cambio radicale. A seguito della fine di Puente Viejo che verrà rasa completamente al suolo dalle altissime fiamme di un incendio innestato da Fernando Mesia prima di essere ucciso da Maria, ci saranno dei nuovi ingressi. Il pubblico farà la conoscenza di Tomas De Los Visos (Alejandro Vergara), che metterà piede nel paese iberico al fianco della propria famiglia. Purtroppo il nuovo arrivato farà entrare in crisi la storica coppia formata da Marcela Del Molino (Paula Ballesteros) e Matias Castañeda (Ivan Montes).

La locandiera si macchierà di adulterio, mentre il marito si troverà ancora in prigione a causa delle sue idee rivoluzionarie.

Il Segreto, spoiler: Marcela durante l’assenza del marito si consola con Tomas

Dagli spoiler relativi a ciò che accadrà negli episodi in programma su Canale 5 tra qualche mese, si evince che, dopo la morte di Fernando Mesia che perderà la vita per mano di Maria Castaneda, avverrà un salto temporale. I cittadini di Puente Viejo, dopo aver salutato tanti storici personaggi che sceglieranno di rifarsi una vita altrove, faranno la conoscenza della famiglia De Los Visos, soprattutto dell’affascinante Tomas.

Quest’ultimo, a partire dal capitolo numero 2.161, si avvicinerà parecchio ad una donna già sposata e presente nello sceneggiato da parecchi anni. Il personaggio femminile in questione è Marcela, che si occuperà della figlia Camelia (Maria Laguarda) senza avere al suo fianco il marito Matias, che purtroppo sarà ancora dietro le sbarre del carcere. La Del Molino troverà conforto proprio tra le braccia del fratello di Adolfo (Alejandro Vergara), che riuscirà a risollevarle l’umore.

La tenuta La Habana occupata dalla famiglia De Los Visos, Matias esce dal carcere

A questo punto la nuora di Emilia e Alfonso, certa che il padre della sua bambina rimarrà ancora a lungo in detenzione, si consolerà con il new entry fino ad intraprendere una tresca clandestina a tutti gli effetti. Nel contempo, Tomas si rivelerà essere il figlio maggiore della diabolica marchesa Isabel (Silvia Marsò), che come sempre non smetterà di dargli degli ordini.

Inoltre Adolfo, il fratello e la nuova darklady della telenovela, diventeranno i nuovi proprietari della tenuta La Habana che apparteneva a Maria e Fernando. Successivamente, dopo ben cinque lunghi anni di assenza, Matias farà ritorno nella cittadina iberica e, sin da subito, farà capire di essere cambiato a tal punto che la piccola Camelia non lo riconoscerà. Intanto la figlia del defunto Paco sarà abbastanza turbata poiché non avrà il coraggio di far sapere al consorte di aver ceduto alla corte di Tomas. Per finire la freddezza del Castaneda complicherà la situazione ulteriormente visto che sua moglie, a causa della sua continua indifferenza, sarà sempre più confusa dal punto di vista sentimentale.