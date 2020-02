Prossimamente i telespettatori italiani della telenovela Il Segreto, su Canale 5, assisteranno ad un cambio radicale che segnerà l’ingresso di nuovi volti nel cast. Dalle anticipazioni provenienti dalla Spagna, si evince che la cittadina di Puente Viejo sarà rivoluzionata in tutti i sensi. Soprattutto la lussuosa tenuta di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) dopo essere stata rasa al suolo da Fernando Mesia (Carlos Serrano), verrà occupata da Ignacio Solozàbal che giungerà in paese con le tre figlie Marta, Rosa, e Carolina, e la sua fidata governante Manuela Sánchez.

Il Segreto, spoiler: la distruzione di Puente Viejo, l’uscita di scena di parecchi storici personaggi

Gli spoiler spagnoli riguardanti gli avvenimenti che caratterizzeranno i prossimi episodi italiani, in programma tra qualche mese probabilmente a marzo 2020, svelano che ci sarà un salto temporale di 4 anni. Tutto avrà inizio quando il crudele Fernando Mesia distruggerà Puente Viejo con un devastante incendio, che sarà seguito dall’uscita di scena di parecchi storici personaggi. Per cominciare Maria dopo aver messo fine all’esistenza del figlio del defunto Olmo tornerà a vivere a Cuba con Esperanza e Beltran, approfittando dell’ennesima partenza dei genitori Emilia e Alfonso.

Anche Francisca e Raimundo dopo la distruzione de La Casona, non avranno altra scelta oltre a quella di trasferirsi in modo momentaneo a Madrid. I telespettatori dovranno fare a meno anche di Lola e Prudencio, che si recheranno a Roma su richiesta di Saul e Julieta per sfuggire dalle grinfie del pericoloso strozzino Pablo Armero. Al viaggio dei due sposini prenderà parte anche Consuelo, che dopo un’iniziale titubanza penserà che la scelta giusta sia quella di ricongiungersi con la sua adorata nipote.

Il ricattatore del minore degli Ortega perderà la vita, quando tenterà invano di mettersi in salvo dalle altissime fiamme.

Arriva la famiglia De Los Visos, i Solozàbal si trasferiscono alla villa di Francisca

Purtroppo il pubblico dovrà dire a dire addio anche a Gracia Hermosa, poiché non sarà presente nelle trame della nuova stagione per essere deceduta durante la sciagura causata da Fernando. Don Berengario invece convinto di volersi vivere ogni istante al fianco della sua ex fiamma Marina, se ne andrà via dal paese iberico con la stessa.

Anche Don Anselmo saluterà per sempre i cittadini, ma per rifarsi una nuova vita altrove. Successivamente i fan dello sceneggiato faranno la conoscenza di ben 16 nuovi personaggi, che porteranno una ventata d’aria fresca. Il primo a mettere piede nel borgo iberico sarà Adolfo De Los Visos (Adrian Pedraja) che vivrà nella tenuta La Habana, in cui abitavano Maria e Fernando. Il new entry sarà in compagnia della madre, la marchesa Isabel (Silvia Marsò), e del fratello maggiore Tomas (Alejandro Vergara). La villa di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) invece completamente restaurata finirà nelle mani della famiglia Solozàbal, composta dal benestante impresario Ignacio (Manuel Regueiro), e dalle figlie Marta (Laura Minguell) Rosa (Sara Sanz), e Carolina (Berta Castañe), distanti da parecchio tempo dalla loro madre poiché si troverà ancora rinchiusa in una clinica psichiatrica.

Infine Adolfo, Marta, e Rosa, daranno inizio ad un nuovo triangolo amoroso prendendo quindi il posto di Isaac, Elsa, e Antolina.