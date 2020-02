Colpo di scena nella nuova registrazione di Uomini e Donne. Come ha svelato il Vicolo delle News, Maria De Filippi ha ospitato in studio Alfonso Signorini, conduttore della quarta edizione del Grande Fratello VIP, venuto per indagare sul rapporto esistente tra Serena Enardu e Alessandro Graziani. La bella influencer sarda, reclusa nella casa di Cinecittà con il suo storico compagno Pacifico Settembre, non sta vivendo delle ore tranquille dopo la puntata abbastanza turbolenta di lunedì scorso. Il giornalista è arrivato in studio proprio per parlare in prima persona con il ragazzo che in estate, durante Temptation Island, è stata la causa della separazione tra Pago e Serena.

Dopo la polemica sui like della Enardu alle foto di Alessandro, sul web tante persone hanno attaccato la gieffina per il suo comportamento poco rispettoso nei riguardi di Pago.

Tina Cipollari: ‘Alcune mie amiche hanno visto Serena e Alessandro insieme in Sardegna’

Dopo un vero e proprio interrogatorio, Alessandro non ha ceduto e non ha raccontato nulla in merito al suo rapporto con Serena, dicendo solamente che, dopo le registrazioni di Temptation Island, da parte sua c'è stata la volontà di continuare la frequentazione con la sarda, ma alla fine così non è stato.

Insomma, Alessandro sembra non essersi sbilanciato del tutto. Probabilmente sono ancora molti i dettagli non svelati sulla sua storia con Serena. Nel mezzo della puntata, dopo i silenzi del corteggiatore, è intervenuta anche l’opinionista Tina Cipollari, che ha svelato alcuni retroscena di cui ancora nessuno aveva sentito parlare. Stando alle parole della Cipollari, alcune sue amiche avrebbero visto Serena e Alessandro trascorrere un weekend romantico in Sardegna, terra della Enardu.

È emerso, inoltre, anche se questo dettaglio è incerto, che tra i due ragazzi ci sia stato ben altro rispetto a dei semplici baci. Anche Lorenzo Riccardi ha provato ad indagare sulla situazione, puntando come al suo solito sullo scherzo, e non riuscendoci. Sicuramente domani sera, nel corso di una nuova puntata del Grande Fratello VIP, avremo modo di capire di più su questa intricata vicenda sentimentale che da mesi ormai sta appassionando tutti i telespettatori.

Ospiti in studio Giulia e Giulio Raselli dopo la scelta

Oltre ad Alfonso Signorini, durante l’ultima registrazione è stata ospite anche la nuova coppia nata pochi giorni fa nel programma, quella formata da Giulio Raselli e Giulia. Entrambi sono ritornati, per la prima volta dopo la scelta, nel luogo in cui si sono conosciuti e hanno incontrato anche Giovanna Abate, nuova tronista, in precedenza proprio corteggiatrice di Giulio. Tra i due ancora i nervi sono molto tesi e ciò è emerso anche dalle anticipazioni su questa nuova puntata del programma di Maria De Filippi.