Prosegue l'appuntamento con la longeva e fortunata soap opera di origine partenopea 'Un Posto al Sole'. Le anticipazioni degli imminenti episodi, in onda da lunedì 17 a venerdì 21 febbraio 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena che stravolgeranno significativamente le vite dei protagonisti. Infatti, Alberto Palladini prenderà la decisione di tornare a vivere nel palazzo e ciò non farà piacere ai condomini.

Nel frattempo, Clara si mostrerà molto delusa dal comportamento da Alberto, che non ha preso bene la notizia della sua gravidanza, e prenderà un'improvvisa decisione.

In seguito, il Sartori (Michelangelo Tommaso) e Serena (Miriam Candurro) decideranno di riprovare a ristabilire l'equilibrio familiare. Infine, la coppia Arianna-Andrea verrà scelta per l'adozione internazionale di un bimbo. Michele e Silvia saranno preoccupati per Rossella, la quale sembra decisa ad andare a vivere da sola.

Trame 'Un Posto al Sole': Clara delusa da Alberto

Gli spoiler delle prossime puntate di 'Un posto al sole' (UPAS), in onda fino al 21 febbraio 2020, svelano che Alberto comincerà a manifestare il desiderio di voler tornare a villa Palladini.

In seguito, Clara (Imma Pirone) andrà da lui per comunicargli di essere in dolce attesa.

Intanto, Arianna (Samanta Piccinetti) si mostrerà molto confusa dal punto di vista sentimentale, poiché il bacio con Samuel l'ha completamente travolta. Successivamente, Andrea (Davide Devenuto) e la compagna riceveranno una bellissima notizia che sconvolgerà del tutto i loro piani. Nel frattempo la Cirillo inizierà a sentirsi molto stanca della situazione che sta vivendo.

Proprio durante questo difficile periodo, Leonardo tornerà a corteggiarla nella speranza di conquistare il suo cuore.

Susanna ha molte incertezze sul piano lavorativo

Marina deciderà di rilasciare un'intervista ad una testata giornalistica, al fine di rilanciare la sua figura. In seguito, la donna si recherà da Rosato per avere un confronto diretto. I coniugi Sartori ceneranno insieme, ma per l'ennesima volta Leonardo rischierà di rovinare l'apparente tranquillità dei due.

Renato, invece, si mostrerà desideroso di vendetta nei confronti di Guido e Raffaele, i quali gli hanno tolto la cantina con l'inganno. Perciò organizzerà un brutto scherzo per gli imbroglioni.

Susanna comincerà ad avere molteplici dubbi relativi alla carriera intrapresa e quando incontrerà Nicotera rivelerà all'uomo i suoi problemi. Michele e Silvia temeranno che la bella Rossella stia pensando di lasciare la dimora familiare per avere più indipendenza.