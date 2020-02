Nuovo colpo di scena in arrivo nei prossimi episodi della soap opera spagnola Il Segreto in programma sulla rete ammiraglia Mediaset. Gli spoiler annunciano che i telespettatori italiani sentiranno parlare nuovamente di uno storico personaggio. Tutto avrà inizio quando Maria Castaneda (Loreto Mauleon), dopo il ritorno a Puente Viejo dei genitori (Emilia e Alfonso), farà un sospiro di sollievo grazie al sottosegretario Garcia Morales. Quest’ultimo si farà perdonare dagli abitanti del borgo iberico mettendo in salvo Esperanza (Gala Bichir) e Beltran (Erik Molina) dopo essersi reso conto che Fernando Mesia (Carlos Serrano) è un impostore.

A questo punto la figlioccia di Francisca Montenegro sceglierà di dare una seconda possibilità al suo matrimonio visto che deciderà di raggiungere il marito, Gonzalo Castro (Jordi Coll), a Cuba.

La morte di Paco Del Molino, Garcia smaschera Fernando

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto delle puntate che andranno in onda su Canale 5 nelle prossime settimane di programmazione svelano che Fernando, dopo aver posto fine all’esistenza del sergente Meliton, continuerà a destare terrore in paese. Il malvagio figlio del defunto Olmo rapirà Esperanza e Beltran facendoli sparire dal collegio in cui erano iscritti impedendo quindi a Maria di poterli riabbracciare.

Il Mesia continuerà a far soffrire i Castaneda e tenterà di sequestrare anche la piccola Camelia. Questa volta il folle uomo farà i conti con Paco Del Molino che lo affronterà per impedirgli di portare con sé la nipote. Purtroppo il mugnaio, durante il violento scontro con Fernando, avrà la peggio visto che perderà la vita tra le braccia della figlia Marcela. L’ex marito di Maria approfitterà del momento drammatico per darsi nuovamente alla fuga con Esperanza e il cugino che continueranno ad essere nelle sue grinfie.

La lunga sparizione dei bambini farà sprofondare nella disperazione totale la sorella di Matias. Nel contempo il sottosegretario Garcia Morales, messo in guardia parecchie volte da Raimundo, comincerà ad aprire gli occhi e a rendersi conto di essere stato ingannato dal Mesia.

Morales salva Esperanza e Beltran, Maria vuole ricongiungersi con il marito

Dopo aver confessato all’Ulloa di aver scelto di far inondare l’intero borgo iberico per vendicare la morte della nipote, Maria Elena Casado de Brey, il colonnello farà il possibile per fare un grosso favore all’ex locandiere.

L’anziano uomo rintraccerà la figlia e il nipote di Maria apprendendo che si trovano nascosti all’interno di un capanno. Garcia Morales metterà in salvo i minori dopo essersi scagliato contro Fernando. Quest'ultimo riuscirà ad allontanarsi ed a far perdere le sue tracce per l’ennesima volta. Dopo aver compiuto l’eroico gesto il sottosegretario andrà incontro un terribile destino poiché verserà in condizioni di salute a causa dell’esplosione di una bomba situata nella baracca in cui si trovavano i nipoti di Raimundo prima di essere liberati. A questo punto Maria si ricongiungerà con Esperanza e Beltran e prenderà una decisione del tutto inaspettata.

La sorella di Matias approfitterà della partenza dei genitori, Emilia e Alfonso, per salvare lei e gli altri congiunti e tornare a vivere a Cuba. In poche parole la Castaneda deciderà di far pace con il marito Gonzalo, ma prima di poterlo riabbracciare si vedrà costretta a fare i conti per l’ultima volta con Fernando, il responsabile delle sue sofferenze.