Nuovo spazio dedicato alle notizie su Una Vita, la TV Soap tra le più seguite in questo momento in Italia. Gli spoiler delle puntate tratte dalla Spagna, rivelano che l'attaccamento morboso di Celia Alvarez Hermoso ai danni di Milagros desterà la preoccupazione di Lolita Casado. Di conseguenza, quest'ultima deciderà di fare la voce grossa ed allontanare la neonata dalla moglie di Felipe.

Una Vita: Lolita assume Fulgencia

Le anticipazioni di Una vita tratte dalle puntate spagnole, rivelano che ci saranno forti tensioni tra Celia e Lolita.

Tutto inizierà esattamente quando, l'ex moglie di Antonito si farà carico della piccola Milagros, la figlia avuta dalla sfortunata Trini. Infatti, il padre Ramon, distrutto dal dolore della perdita della consorte, non riuscirà a prendersi cura di lei, tanto da affidarla alla nuora. Nel frattempo, Celia trascorrerà la maggior parte del tempo a casa dei Palacios per accudire la neonata, sottolineando di essere la sua madrina. In questo frangente, la signora Alvarez Hermoso vorrà avere la completa gestione della figlia di Trini, tanto da arrabbiarsi moltissimo quando Fabiana consiglierà a Lolita di assumere Fulgencia, una balia capace di fornire il latte materno alla neonata di pochi giorni.

Ma ecco che, la moglie di Felipe inizierà a ribadire che la tata non è riuscita nemmeno ad evitare che suo figlio morisse, tanto da cercare di allontanarla da Acacias 38 per sempre.

Celia gelosa di Milagros

Le trame di Una Vita, raccontano che Fulgencia scomparirà nel nulla dopo aver assistito ad una misteriosa scena. Nonostante questo, Celia dimostrerà di essere sempre più fuori controllo, tanto da vedersela con un nuovo nemico: Lolita.

Quest'ultima, infatti, pretenderà che Milagros non passi troppo tempo con la signora Alvarez Hermoso, in quanto ritenuta troppo invadente dalla famiglia Palacios. Una decisione, che sarà condivisa anche da Fabiana, mentre Ramon comincerà ad elaborare il lutto della perdita della moglie dopo aver tentato di togliersi la vita. Nel frattempo, la moglie di Felipe sarà sempre più gelosa del rapporto esclusivo, sorto tra la Casado e la figlia di Trini, tanto da non nascondere il suo nervosismo al suo consorte.

Tensione tra la Casado e la signora Alvarez Hermoso

Per tale ragione, i rapporti tra la Casado e la moglie di Felipe diventeranno sempre più tesi. In dettaglio, quest'ultima si scaglierà come una furia contro la moglie di Antonito, in quanto non l'ha aspettata per fare il giro del quartiere insieme a Milagros. Poi, la tensione aumenterà, quando Celia scoprirà che è stata assunta una nuova balia per prendersi cura della figlia di Trini. Infatti, accuserà la tata di essere ignorante e rozza, tanto da non poter stare accanto ad una bambina di origini nobili. Lolita, a questo punto, deciderà di farsi rispettare, avvertendo la signora Alvarez Hermoso di non mettere più il becco nelle questioni dei Palacios, in quanto è diventata l'unica matriarca della famiglia.