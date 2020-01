Ieri, giovedì 30 gennaio, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne. Le anticipazioni riportate dalle talpine de Il Vicolo della News svelano che non ci sono buone notizie per Ida e Riccardo, dato che la dama è tornata in studio senza di lui. I due protagonisti sono tra le coppie più discusse e amate del talk show di Maria De Filippi. Il loro è un rapporto molto complicato, pieno di alti e bassi, che si era consolidato con una splendida proposta di matrimonio di Guarnieri. Ad ogni modo, nella registrazione di ieri, Ida ha lasciato intendere di essere in crisi con il compagno.

Ida Platano torna per la sfilata

In occasione della registrazione del trono over di Uomini e Donne, le protagoniste del parterre femminile si sono cimentate nella sfilata intitolata: “Stasera mi dirai di si”. Per l'occasione è stata chiamata anche Ida Platano. Dopo aver dato luogo alla sua esibizione in passerella, però, Maria De Filippi le ha chiesto come stessero andando le cose con Riccardo. Si ricorda che i due hanno lasciato il programma diverse settimane fa ed hanno cominciato a viversi la loro storia lontano dai riflettori.

Ad ogni modo, la reazione della donna è stata inaspettata.

La dama scoppia in lacrime per Riccardo Guarnieri

Ida, infatti, è scoppiata in lacrime lasciando tutti i protagonisti senza parole. I presenti in studio hanno provato a chiederle cosa fosse successo con il suo compagno, ma la dama è stata impenetrabile. Dopo le numerose esortazioni di conduttrice e opinionisti, Ida ha continuato a piangere ed ha spiegato di non avere alcuna voglia di parlarne.

La protagonista, dunque, non ha voluto svelare nulla di quanto possa essere accaduto con il suo compagno. Tuttavia, la reazione avuta in studio pare condurre verso un'unica direzione: Ida e Riccardo sembrerebbero essere in crisi.

Gemma chiude con Emanuele

Tra gli altri argomenti interessanti della registrazione del 30 gennaio di Uomini e Donne vi è, sicuramente, la lite scoppiata tra Tina e Gemma. Quest'ultima ha fatto il suo ingresso in studio ed ha parlato della conoscenza con Emanuele.

I due hanno spiegato di essersi trovati molto bene al punto da scambiarsi ben tre baci. Specie l'ultimo sembrerebbe essere stato molto passionale. Il cavaliere che sta corteggiando Gemma, inoltre, ha rivelato che nel coro di un'esterna la chimica tra i due è stata così forte al punto da finire quasi a fare la doccia insieme. Tina, ovviamente, non ha potuto fare a meno di attaccare la sua rivale dicendole di essere interessata solo alla sfera intima. La Galgani, però, al termine del racconto, ha manifestato la volontà di chiudere la frequentazione.