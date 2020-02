Mancano poche ore alla messa in onda della nona puntata del Grande Fratello Vip 4: prima di "riposare" venerdì prossimo per evitare la concorrenza Rai del Festival di Sanremo, il reality torna su Canale 5 con un nuovo imperdibile appuntamento. Le anticipazioni che impazzano in rete, informano il pubblico che sarà ospite della casa più spiata d'Italia Eva Robin's che, giusto in questi giorni, ha annunciato un presunto passato flirt con Antonio Zequila. I concorrenti si esibiranno in una gara canora assieme a degli ospiti ancora top secret: tra questi potrebbero esserci Adriano Pappalardo e Federico Rossi, fidanzato di Paola Di Benedetto.

Le anticipazioni della nona puntata del Grande Fratello Vip

La quarta edizione Vip del Grande Fratello sta entrando nel vivo: è passato quasi un mese, infatti, da quando i concorrenti hanno iniziato quest'avventura e di cose ne sono successe già tantissime. Oggi, lunedì 3 febbraio, andrà in onda una nuova ricchissima puntata del reality.

Uno dei protagonisti della nona serata potrebbe essere Antonio Zequila: il napoletano, infatti, è balzato agli onori del Gossip in questi ultimi giorni, tirato in ballo da Eva Robin's che ha reso pubblica la presunta relazione che avrebbe vissuto con l'inquilino della Casa più spiata d'Italia.

I due si incontreranno davanti alle telecamere e lei cercherà di fargli ammettere il loro flirt dopo essere stata esclusa dalla "lista" di donne che l'attore ha amato in passato.

Nella Casa si canta come a Sanremo

Nel corso della nona puntata del Grande Fratello Vip, ci sarà spazio per una vera e propria gara canora. In questi giorni, infatti, tutti i concorrenti del reality hanno imparato delle canzoni molto famose che saranno chiamati ad eseguire su un palco che è stato costruito in giardino.

Le anticipazioni della diretta, però, fanno sapere che gli inquilini non saranno soli ad interpretare questi successi: alcuni ospiti, ancora top secret, aiuteranno i personaggi "reclusi".

Sapendo che i brani che sono stati assegnati al gruppo sono "Ricominciamo" di Adriano Pappalardo, "Storie di tutti i giorni" di Riccardo Fogli, "Dove e quando" di Benji&Fede (Fede è fidanzato con Paola Di Benedetto) e "Dedicato a te" de Le Vibrazioni, è facile ipotizzare che alcuni di questi artisti entreranno nella Casa per andare in soccorso dei Vip (l'unico che sicuramente non ci sarà è Francesco Sarcina, ex marito di Clizia Incorvaia, che è impegnato con il Festival di Sanremo).

Quattro concorrenti al televoto

I personaggi famosi che sono al televoto, invece, non rischiano l'eliminazione: al termine della puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera, infatti, non ci sarà un'esclusione ma una nuova nomination che vedrà tra i protagonisti il concorrente che ha ricevuto meno preferenze nella votazione di questi giorni.

Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese, Michele Cucuzza e Carlotta Maggiorana, dunque, possono dormire sonni tranquilli almeno fino a lunedì prossimo (loro ancora non sanno che neppure uno di loro uscirà dalla Casa): venerdì 7 febbraio, infatti, il reality non sarà trasmesso su Canale 5 per evitare la concomitanza con il Festival di Sanremo in onda su Rai 1.

L'ex Miss Italia, comunque, ha ripetuto più volte che vorrebbe lasciare il gioco: da giorni, infatti, la giovane piange e si dispera perché non riesce più a stare senza i suoi affetti ma, a meno che non decida di ritirarsi spontaneamente, dovrà fare a meno della famiglia almeno per un'altra intera settimana.