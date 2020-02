Nuove ed appassionanti puntate di Beautiful andranno in onda su Canale 5 nel corso della seconda settimana di febbraio, in particolare Zoe scoprirà che il padre ha scambiato i neonati nella notte in cui partorì Hope.

La modella quindi, dopo aver messo alle strette Flo, scoprirà che la bimba adottata da Steffy è in relatà la figlia di Liam e Hope. Sconvolta per quanto scoperto, Zoe vorrà denunciare il fatto, ma Reese riuscirà a convincerla a non rivelare nulla ai diretti interessati.

Anticipazioni Beautiful fino al 16 febbraio: Zoe scopre che Phoebe è in realtà Beth

Le anticipazioni riguardanti i nuovi episodi di Beautiful in onda dal 10 al 16 febbraio prossimi, svelano come Zoe riuscirà a far confessare Flo. La modella infatti, dopo aver trovato i documenti relativi all'adozione di Phoebe, continuerà a pressare la Fulton, la quale, messa con le spalle al muro non potrà far altro che confessare scambio di culle orchestrato da Reese.

La Buckingham quindi, vorrà andare a fondo della questione e cercherà di capire chi sia la madre naturale della bimba adottata da Steffy.

Sarà proprio Flo a confessare che si tratta proprio della figlia di Hope.

Beautiful, trame 10-16 febbraio: Zoe vuole confessare a Hope che Beth è viva

Una sconcertante verità lascerà Zoe senza parole. La modella parlerà con il padre al telefono chiedendogli tutti i dettagli dell'incresciosa vicenda. Reese cercherà di dissuaderla dal rivelare tutto a Liam, Hope e Steffy, promettendole che farà ritorno a Los Angeles per spiegarle i motivi dell'inganno.

Zoe quindi, in attesa del ritorno del padre, non rivelerà a Hope che in realtà la sua piccola Beth è viva.

A casa di Katie intanto, Thorne presenterà alla moglie le carte per l'annullamento del loro matrimonio, lasciandola senza parole. Il Forrester infatti, le dirà di voler fare un passo indietro, ora che Bill è rientrato nelle loro vite e si sta dimostrando un buon padre. Thorne quindi, deciderà di partire alla volta di Parigi dove, secondo le sue parole, riuscirà a elaborare la perdita della sua famiglia.

Hope sempre più attaccata a Phoebe nelle nuove puntate di Beautiful

Hope si starà legando in modo morboso alla neonata adottata da Steffy, sentendo con lei una sintonia speciale. Il rapporto stretto tra la Logan e Phoebe, comincerà a preoccupare anche Steffy. Ignara del fatto che la piccola Beth sia viva, Hope confiderà a Liam il fatto di non riuscire a lasciar andare la sua creatura, ammettendo di essere sempre assalita dal pensiero che - se non fosse svenuta al momento del parto - la loro figlioletta non sarebbe morta.

In attesa di scoprire come Zoe gestirà la clamorosa scoperta sullo scambio di culle, si ricorda che le nuove puntate di Beautiful andranno in onda da lunedì 10 febbraio a sabato 16 febbraio su Canale 5, nel consueto orario delle 13:40.

Su Mediaset Play invece, è possibile rivedere gli episodi già trasmessi.