Witty Tv ha fornito, come di consuetudine, le anticipazioni video di quello che andrà in onda domani, giovedì 6 febbraio, a U&D. La terza puntata settimanale del Trono Over, dunque, sarà incentrata sia sul ritorno in studio di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che sul lancio di oggetti da parte di Barbara De Santi nei confronti del cavaliere Marcello. Armando Incarnato, inoltre, litigherà per l'ennesima volta con Veronica Ursida, mentre Diana verserà lacrime di dispiacere per come è andata a finire con Luca.

Ida e Riccardo tornano a U&D e litigano

Dopo qualche settimana d'assenza, Ida Platano e Riccardo Guarnieri rimetteranno piede negli studi Tv dove si sono conosciuti e innamorati: quelli di U&D Over ovviamente. Le anticipazioni della puntata del dating-show che andrà in onda domani, giovedì 6 febbraio, informano il pubblico che la coppia si presenterà davanti alle telecamere mano nella mano e con un grande sorriso stampato in faccia.

Quando la bresciana racconterà qualcosa del loro privato a suo modo, però, il personal trainer si innervosirà e le dirà: "Ma perché dobbiamo litigare anche qui?

". Pare, infatti, che uno dei motivi per i quali la dama è arrabbiata con il compagno, è perché si è dimenticato di fare gli auguri di compleanno alla sua cara amica Gemma Galgani.

Come è noto da qualche giorno (ovvero da quando sono stati diffusi gli spoiler dell'ultima registrazione del Trono Over, quella del 30 gennaio), la parrucchiera è stata ospite di una sfilata ed è scoppiata a piangere quando l'è stato domandato come vanno le cose con il fidanzato.

Si vocifera con insistenza, infatti, che Ida e Riccardo siano in crisi nera e che lui stia facendo di tutto per riavvicinarsi, anche con plateali dediche musicali e fotografiche sui social network.

Barbara furiosa con Marcello a U&D Over

Un altro momento imperdibile di U&D che andrà in onda il 6 febbraio, è quello in cui Barbara De Santi si scaglierà furiosamente contro un cavaliere con il quale è uscita per qualche settimana.

Nelle anticipazioni che ha fornito il portale Witty Tv, si vede solo una parte del lancio di oggetti che la dama farà nei confronti del malcapitato Marcello. Dopo aver sentito il suo ormai ex corteggiatore dire delle cose, secondo lei, inesatte sulla loro conoscenza, la maestra prima gli lancerà addosso una sua scarpa e poi un biscotto che stava mangiando in seguito a un calo di zuccheri.

Gianni Sperti tirerà le orecchie alla protagonista del Trono Over perché ha sprecato del cibo e lei, resasi conto dell'errore appena commesso davanti alle telecamere, lo raccoglierà da terra e lo mangerà tra gli sguardi perplessi di tutti i presenti.

Armando discute con Veronica a U&D

La puntata di Uomini e donne che sarà trasmessa domani, aggiornerà i telespettatori anche sulla turbolenta conoscenza che c'è stata fino a poco tempo fa tra Armando Incarnato e Veronica Ursida. Gli spoiler di quello che il pubblico vedrà il 6 febbraio, infatti, mostrano il cavaliere intento a inveire per l'ennesima volta contro la sua ex fiamma, colpevole secondo lui d'intromettersi nel suo percorso in trasmissione.

Oggi, infatti, il napoletano si è sbilanciato ed ha chiesto ad Alessia (dama che corteggia Samuel Baiocchi da un paio di settimana) di scambiarsi il numero di telefono e questo potrebbe aver dato non poco fastidio alla bella romana.

Diana, infine, piangerà davanti a tutti quando ammetterà di pensare ancora a Luca. Tra Simone e Valentina Autiero, invece, ci sarà un nuovo scontro verbale in seguito a un'affermazione non troppo galante che farà lui a inizio puntata.