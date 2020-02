Nuovo spazio dedicato alle notizie su L'Amica Geniale 2, la Serie TV arrivata alla sua seconda stagione dopo l'incredibile successo avuto l'anno scorso. Gli spoiler della seconda puntata del 17 febbraio 2020 su Rai 1, rivelano che Elena Greco e Lila Cerullo dimostreranno di avere diverse ambizioni, che potrebbe mettere in serio rischio la loro amicizia. Pinuccia, invece, scoprirà di attendere un bambino dal suo compagno Rino.

L'Amica Geniale 2, seconda puntata: Elena e Lina hanno ambizioni diverse

Le anticipazioni de L'Amica Geniale 2, riguardanti la seconda puntata trasmessa lunedì 17 febbraio 2020 su Rai 1, annunciano importanti novità. Nel dettaglio, nel primo episodio intitolato "Scancellare", la foto di Lila sarà messa in primo piano sulla vetrina di un nuovo negozio in centro. A tal proposito, la ragazza inizierà a lavorare presso la salumeria Carracci. Qui, la Cerullo dimostrerà di essere straordinariamente furba e dotata di un innato carisma.

Intanto, gli affari di Stefano con i Solari saranno funestati da dissapori e rancori. Lila, invece, dimostrerà di ottenere sempre quello che vuole, tanto da accompagnare Elena alla festa a casa della professoressa Galiani. In questo frangente, le due amiche si accorgeranno di aver ambizioni diverse. La Greco e l'amica, infatti, faranno parte di due mondi sempre più distanti, che potrebbero portarle a dividere le loro strade per sempre.

Pinuccia aspetta un bambino

Gli spoiler de L'Amica Geniale 2, riguardanti il secondo episodio intitolato "Il bacio" in onda il 17 febbraio sulla rete ammiraglia, rivelano che Pinuccia scoprirà di attendere un bambino. Per questo motivo, ferveranno i preparativi di matrimonio con Rino. A tal proposito, Elena accetterà di accompagnare Lila e sua cognata in vacanza al mare. In questo frangente, la Greco convincerà la comitiva a raggiungere Ischia, in quanto è sicura di trovare Nino insieme al suo amico Bruno.

Qui, il gruppo di amici trascorrerà sempre più tempo insieme, tanto che la Cerullo e Pinuccia appariranno molto nervose, quando i rispettivi consorti verranno a trovarle sull'isola campana.

La Greco e la Cerullo conoscono Nino e Bruno

Nel frattempo, le nozze della Greco e della Cerullo con i rispettivi consorti rischieranno di entrare in crisi per colpa della conoscenza di Nino e Bruno. Inoltre, l'amicizia tra le due ragazze rischierà di naufragare dopo che Lila farà una scottante confessione all'amica. Quale sarà il contenuto di tale rivelazione? In attesa di saperlo, si ricorda che la serie tv è visibile in diretta streaming o in versione on-demand sulla piattaforma "Rai Play".