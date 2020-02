Settimana intensa quella de Il Paradiso delle Signore: le anticipazioni e la trama della puntata in onda su Rai 1 giovedì 13 febbraio 2020 raccontano infatti che tutto il Grande Magazzino sarà in fermento per l'avvicinarsi della festa degli innamorati, San Valentino. Tuttavia, il cuore di alcuni degli amati protagonisti sarà tormentato. Irene metterà i bastoni tra le ruote a Marina e Rocco, mentre Umberto proverà in tutti i modi a farsi perdonare dall'affascinante Adelaide di Sant'Erasmo.

Non saranno giorni facili nemmeno per Silvia che, finalmente, si è liberata dal peso che teneva dentro di sé da troppi anni.

La donna, prendendosi le sue responsabilità, deciderà di scrivere una lunga lettera a Luciano, nella quale ammetterà di aver avuto un amante e che Federico, con tutta probabilità, è figlio di quest'uomo (ancora dall'identità misteriosa).

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni: Umberto supplica Adelaide

Sarà densa di emozioni la puntata della soap opera in onda su Rai 1 il 13 febbraio. Come era prevedibile, il fotoromanzo ambientato al Grande Magazzino darà risalto ai capi e all'attività stessa.

La clientela aumenterà a vista d'occhio, rendendo felici e soddisfatti Marta e Vittorio.

Nel frattempo, crescerà l'attesa per il giorno più romantico dell'anno, San Valentino. Rocco continuerà a corteggiare la bella Marina, ma dovrà fare i conti con la gelosia di Irene, che metterà il bastone tra le ruote ai due. Cosa sarà capace di fare la Cipriani? Stando alle trame de Il Paradiso delle Signore, Umberto cercherà di riavvicinarsi ad Adelaide, furiosa con lui dopo aver scoperto le sue macchinazioni ai danni delle Brancia e soprattutto per essersi sentita presa in giro nei suoi sentimenti.

Il Guarnieri, mettendo da parte l'orgoglio, supplicherà l'affascinante contessa di perdonarlo ma pare che la Sant'Erasmo resti ben ferma sulle sue posizioni. In fondo come potrebbe fidarsi nuovamente di lui?

Silvia non riesce più a nascondere la verità

Si avvicina sempre di più il momento in cui Luciano scoprirà di non essere il padre biologico di Federico, ancora sconvolto dopo l'incidente che gli ha tolto l'uso delle gambe.

Silvia, avendo avuto la conferma che i gruppi sanguigni del figlio e del marito non sono compatibili, si è resa conto che Federico è stato concepito con il suo amante. La tensione della donna sarà sempre più alta.

La lettera che cambierà la vita di Luciano

Luciano, ancora all'oscuro di tutto, penserà di sorprendere la moglie organizzandole una cenetta romantica. Nella puntata de Il Paradiso delle Signore in onda giovedì 13 febbraio su Rai 1, Silvia non riuscirà più a tacere e così prenderà carta e penna. Su quel foglio di carta, la donna racconterà la verità a Luciano, una verità che gli farà davvero male.