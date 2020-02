Dopo il grande successo riscosso dalla prima stagione non solo in Italia, ma in tutto il mondo, ritorna su Rai Uno "L'amica geniale", la serie televisiva tratta dal noto romanzo di Elena Ferrante e ambientata nella Napoli degli anni Sessanta. La seconda stagione della fiction con protagoniste le giovani attrici Margherita Mazzucco e Gaia Geraci e intitolata "L'amica geniale 2-Storia del nuovo cognome", inizierà lunedì 10 febbraio con la sua prima puntata sdoppiata in due episodi dal titolo "Il nuovo cognome" e "Il corpo".

La fiction, prodotta da Fandango, Fremantle e in collaborazione con HBO Entertainment e Rai Fiction, si compone di otto episodi che occuperanno ogni lunedì la prima serata di Rai Uno fino al 3 marzo. Il primo appuntamento della serie televisiva è ricco di colpi di scena che intratterranno i telespettatori e i fan della fiction; fra questi, il ritorno di Lila dal viaggio di nozze con il corpo ricoperto di lividi e le difficoltà di Lenù a trovare il proprio posto nel mondo. I primi due episodi verranno trasmessi in prima serata su Rai 1 dopo i Soliti Ignoti a partire dalle ore 21:25.

Le puntate de "L'amica geniale 2-Storia del nuovo cognome" possono essere riviste in streaming su Rai Play nella sezione dedicata. Questa piattaforma consente, infatti, di recuperare i programmi già trasmessi in televisione e di guardarli in diretta oppure on demand.

Elena si trova in una situazione difficile

Le anticipazioni del primo appuntamento de "L'amica geniale 2-Storia del nuovo cognome, mettono in risalto che la nuova stagione riparte proprio dallo stesso punto in cui si era conclusa la prima, vale a dire dal matrimonio della appena sedicenne Lila Cerullo con il giovane Stefano Carracci.

Mentre Lila si trova in viaggio di nozze ad Amalfi con il marito Stefano, Elena è in preda ad una situazione triste e di difficile soluzione. La giovane Greco, infatti, studentessa modello del liceo classico, rimette in discussione non soltanto il proprio rapporto con gli studi, ma anche la sua storia con il giovane Antonio.

Lila rientra dal viaggio di nozze

La giovane Cerullo rientra dalla luna di miele con il corpo ricoperto di lividi causati dalle continue violenze subite dal marito.

La ragazza vorrebbe vendicarsi dei maltrattamenti e degli abusi da parte di Stefano e si confida con Lenù, con la quale ritrova la vicinanza di un tempo. Antonio deve partire per il servizio militare, ma Elena, contraria alla partenza del fidanzato, chiede aiuto ai coniugi Solara. Lila, continuando a subire le violenze del marito, cerca di ribellarsi. Nel frattempo Lenù incontra Nino Serratore dal quale rimane subito affascinata.