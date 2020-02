Prosegue l'appuntamento su Rai 1 con la fiction L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, di cui lunedì 2 marzo andrà in onda la quarta e ultima puntata di questa stagione in prima visione assoluta. Siamo arrivati, quindi, al termine di questo nuovo capitolo che settimana dopo settimana ha appassionato un vastissimo numero di telespettatori. I due episodi finali della seconda stagione che saranno trasmessi lunedì prossimo si intitolano: "Il ritorno" e "La fata blu". Per Elena arriverà il fatidico momento della laurea.

Le anticipazioni della quarta puntata de L'amica geniale 2: Elena scriverà il suo primo romanzo

Nel dettaglio, le anticipazioni della quarta e ultima puntata de L'amica geniale 2 rivelano che Elena risulterà decisamente cambiata in seguito al soggiorno a Pisa: ormai è una donna colta, istruita e anche più sicura di sé. Farà il suo ritorno a Pasqua nel rione e non potrà fare a meno di notare i notevoli cambiamenti che ci sono stati anche tra i suoi vecchi abitanti.

Situazione diversa, invece, per Lila che ormai è sempre più avvilita.

Il suo unico scopo è quello di fare la madre. Al tempo stesso, però, la donna teme che suo marito possa entrare in possesso dei diari che ha scritto nel corso di questi mesi e per tale motivo deciderà di affidarli nelle mani di Elena. Quest'ultima, così, li prenderà in custodia e non riuscirà a fare a meno di leggerli. Solo in questo modo riuscirà a capire molte cose di cui prima non riusciva a cogliere il senso.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della quarta puntata de L'amica geniale 2 di lunedì 2 marzo rivelano che Elena, nel momento in cui ritornerà di nuovo a Pisa, deciderà di scrivere il suo primo romanzo, ispirata dai ricordi dell'adolescenza vissuta all'interno del rione. In questo nuovo contesto, poi, Elena verrà avvicinata da un ragazzo distinto e perbene: trattasi di Pietro Airota, figlio di un noto docente universitario molto stimato.

Elena riceverà un anello di fidanzamento

Nel corso dell'ultima puntata della fiction di Rai 1, inoltre, arriverà per Elena anche il fatidico momento della laurea che conseguirà con il massimo dei voti. In seguito a questo lieto evento riceverà la proposta di fidanzamento da parte di Pietro con tanto di anello. Di ritorno a Napoli per festeggiare la laurea, Elena scoprirà la nuova vita della sua amica.

Chi non avesse seguito gli episodi precedenti de L'amica geniale 2 in prima tv su Rai 1 può rivederli tutti in replica streaming online, accedendo al sito web gratuito RaiPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione gratuita per tablet e cellulari, così da rivederli comodamente dal proprio dispositivo mobile.