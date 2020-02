L'amica geniale 2, l'attesissima seconda stagione della serie di successo internazionale, torna il 10 febbraio su Rai 1. La fiction tratta dal bestseller di Elena Ferrante torna con quattro nuovi episodi dal sottotitolo Storia del nuovo cognome, continuando a narrare le vicende di Lila ed Elena, amiche sin dall'infanzia, che ormai cresciute dovranno affrontare le difficoltà del mondo degli adulti.

Trama L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, 10 febbraio: Lila torna dal viaggio di nozze

Le anticipazioni de L'Amica Geniale - Storia del nuovo cognome raccontano che nella prima puntata di lunedì 10 febbraio si ripartirà dal matrimonio di Lila.

La donna, subito dopo aver sposato Stefano Carracci, dovrà affrontare la prima notte di nozze e non sarà affatto come sognava da bambina. Lila, infatti, verrà prima picchiata e poi abusata dal suo novello sposo. Dopo il viaggio di nozze, la donna farà ritorno ad Amalfi dove si dedicherà all'attività di famiglia e scoprirà di aspettare un bambino. Nel frattempo, la sua amica Elena proseguirà il suo percorso di studi continuando a pensare al suo amore adolescenziale, Nino Sarratore, nonostante il suo rapporto con Antonio.

Spoiler L'amica geniale - Storia del nuovo cognome, prima puntata: Stefano è violento con Lila

Le trame della prima puntata de L'amica Geniale - Storia del nuovo cognome rivelano che la storia tra Elena e Antonio comincerà a traballare quando la ragazza chiederà aiuto ai Solara per esonerare Antonio dal servizio militare. Per il ragazzo, questo sarà vissuto come un affronto, vista la sua volontà di chiudere ogni rapporto con i due fratelli.

Inoltre, durante le vacanze estive ad Ischia, tra Nino e Lila nascerà la passione e i due diventeranno amanti. Questo evento metterà a serio rischio l'amicizia tra Lila ed Elena che si sentirà tradita dalla sua migliore amica e penserà ad un modo per vendicarsi. La vita matrimoniale di Lila, intanto, continuerà a volerla moglie sottomessa e amorevole, ma lei non vorrà sottostare alla violenza e alla prepotenza di suo marito Stefano.

Uno dei motivi che li metterà l'uno contro l'altra sarà una foto esposta in una boutique del centro, in cui Lila è in abito da sposa. L'uomo non sarà affatto d'accordo con questa scelta, ma Lila si impunterà nel far valere le sue ragioni.

La vita di Lila sarà anche complicata da Michele Solara che non l'ha mai dimenticata e continuerà a perseguitarla. Elena, nel frattempo, vincerà una prestigiosa borsa di studio per l'Università di Pisa.

La serie diretta e ideata da Saverio Costanzo andrà in onda per due appuntamenti, ognuno con due episodi, a partire dalle 21:25 di lunedì, 10 febbraio, su Rai 1.