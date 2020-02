Situazione difficile per Hope e Liam in Beautiful: le anticipazioni delle puntate che andranno in onda su Canale 5 prossimamente svelano che il segreto su Beth verrà scoperto da Thomas. Il ragazzo naturalmente non dirà nulla, mettendo in guai seri tutte le persone che proveranno ad ostacolarlo nella conquista di Hope.

Hope, dopo aver visto la complicità tra Liam, Steffy e le piccole Kelly e Phoebe, si convincerà del fatto di essere ormai un peso. Sarà così che chiederà al marito di divorziare per riunirsi alla sua ex moglie.

Nel frattempo, Katie ritroverà l'amore con Bill dopo aver chiuso la sua relazione con Thorne. Nuovo amore anche per Wyatt, catturato dalla bellezza angelica di Flo. Peccato che il giovane Spencer non sappia che la sua amata nasconda un terribile segreto. Di seguito, le anticipazioni di Beautiful delle prossime puntate.

Beautiful anticipazioni: la fine di tutto

Nemmeno l'amore riuscirà a riparare le ferite del cuore di Hope, scivolata nel buio della depressione dopo la perdita di Beth. La Logan troverà un po' di sollievo stando accanto a Douglas, il figlio di Thomas rimasto orfano di Caroline.

Certa che ormai sia diventata un peso per Liam, Hope chiederà il divorzio. A provare a convincere la Logan di non mollare sarà Carter Waffler, ma senza alcun risultato.

Stando alle anticipazioni di Beautiful, Carter chiederà a Hope come mai ha preso la drastica decisione di annullare il matrimonio con Liam, visto che è ancora innamorata di lui. La giovane, in lacrime, gli risponderà che non c'è altra soluzione e di aver capito che il posto di Liam è accanto a Steffy, l'unica donna in grado di avergli dato una figlia.

Successivamente, Hope vorrà chiarire le cose con Thomas, informandolo che la loro relazione sarà solo platonica e finalizzata alla cura del piccolo Douglas.

Xander vuole rivelare il segreto di Beth a Hope e Liam

Le anticipazioni americane di Beautiful svelano che un altro personaggio verrà a conoscenza del segreto sullo scambio di culle. Si tratta di Xander che, vedendo Zoe sempre più buia, riuscirà a farla confessare.

Xander si precipiterà a casa Forrester per dire a Hope e Liam la verità prima che firmino i documenti per l'annullamento del matrimonio. A fermarlo sarà Zoe, che lo pregherà di non rovinarle la vita. Per un soffio quindi, Hope rimarrà all'oscuro di tutto.

Nel frattempo, Wyatt e Flo continueranno a frequentarsi e passeranno una romantica serata al Bikini Bar, scatenando la gelosia della povera Sally. Ridge e Brooke continueranno a litigare per via della decisione di Hope di divorziare da Liam. Se la Logan vorrebbe che la figlia tornasse sui suoi passi, il Forrester sembrerà spingerla tra le braccia di Thomas.

Infine, nelle prossime puntate di Beautiful, vedremo la reunion di Bill e Kate, ci sarà un altro matrimonio?