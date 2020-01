Al via lunedì 10 febbraio su Rai 1 la seconda stagione della fiction tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Stiamo parlando de L'amica geniale che, dopo l'anteprima cinematografica, andrà in onda sul primo canale Rai per ben otto prime serate. La prima stagione della serie aveva raccolto un gran successo, così come i romanzi della Ferrante e, ancora prima di iniziare, la nuova stagione sembra già diventare un cult.

Storia di un nuovo cognome

La nuova stagione della serie riprenderà da dove l'avevamo lasciata e quindi con il matrimonio di Lila con Stefano Caracci.

La fiction segue i romanzi e la nuova storia prende fedelmente spunto dal secondo romanzo della tetralogia. Nelle otto nuove puntate vedremo ancora una volta le due amiche complici in una sorta di battaglia di cervelli contro i maschi e contro la società.

Lila si è sposata ma, sin da subito, si rende conto che l'uomo che è diventato suo marito e che le ha dato un nuovo cognome la ha anche fatto perdere la sua identità. Stefano Caracci è un salumiere che per conquistare la ragazza decide di investire nel settore delle calzature tanto caro a Lila che, riuscendo nel suo intento di indipendenza lavorativa, perde in toto la sua vita.

Stefano è un uomo violento nelle parole e nei fatti ma nonostante tutto Lila lotta per la sua indipendenza e lo sfida apertamente, cosa le costerà un occhio nero. Non vanno bene le cose per Lenù. La giovane Elena si sente perduta senza la sua amica e sa benissimo che la vita coniugale di lei le allontanerà. Preoccupata cerca di trovare conforto e, spinta dall'amica, decide di proseguire gli studi nonostante adesso abbia un "fidanzatino".

La vita delle sue amiche sembra incrinarsi quando ritorna Nino Serratore, il giovane che viveva accanto a loro nel rione e che da sempre le due hanno amato più o meno segretamente. In questa sorta di battaglia adesso è Elena ad essere in vantaggio ma sicuramente Lila non lascerà la preda tanto facilmente soprattutto conoscendo le fragilità dell'amica che non riesce ad integrarsi all'università.

Altre novità

Un febbraio ricco per la Rai. Domenica 2 febbraio prenderà il via la serie "Come una madre" con Vanessa Incontrada e Giuseppe Zeno che racconta la storia di una madre coraggio che dopo la morte del figlio di nove anni cerca di ricominciare a vivere nonostante le avversità della vita. A seguire il festival di Sanremo e poi la nuova stagione de L'amica geniale che, prende il posto che ormai da anni era de Il commissario Montalbano con Luca Zingaretti. Serie di cui vedremo i nuovi episodi a marzo per la regia dello stesso Zingaretti che si è preso cura del format dopo la morte dello scrittore Andrea Camilleri e del regista Alberto Sironi.