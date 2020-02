Domenica 16 febbraio su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D'Urso. La padrona ha deciso di fare chiarezza sul presunto tradimento di Pietro Delle Piane ai danni di Antonella Elia. In seguito ad alcune provocazioni da parte dell'attore, Barbara D'Urso ha deciso di silenziare il microfono del suo ospite.

Che lo scontro tra i due assumesse dei toni piuttosto accesi si era già capito, dopo lo scambio di battute al vetriolo avvenuto domenica 9 febbraio. Pietro Delle Piane, per testimoniare di essere vittima di un complotto, aveva deciso di sottoporsi alla macchina della verità a Live-Non è la D'Urso.

Dal momento che i risultati non avevano soddisfatto l'attore, Pietro aveva accusato la redazione di Live e la stessa conduttrice di aver manipolato il test: il tutto, secondo Delle Piane, sarebbe stato architettato per far sembrare l'uomo un traditore agli occhi della sua attuale fidanzata.

Barbara D'Urso sbotta contro Pietro: 'Non te lo permetto'

Prima che partisse il blocco dedicato al Grande Fratello Vip 4, Pietro Delle Piane in collegamento con Live-Non è la D'Urso ha invitato Barbara a prendere anche le difese di Antonella Elia.

Secondo l'attore, la conduttrice si è schierata dalla parte di Morgan e di Vittorio Sgarbi ma non ha speso alcuna parola di conforto nei confronti dell'ex ragazza di Non è la Rai. Di fronte a delle insinuazioni di tale portata, la padrona di casa ha controbattuto stizzita: "Non ti permettere di dire questo nella mia trasmissione".

Quando Barbara D'Urso ha annunciato la presenza di Fiore Argento, Pietro Delle Piane è andato su tutte le furie.

A quel punto, visto che la padrona di casa veniva spesso sopraffatta dalla voce del suo ospite, Carmelita ha minacciato di chiudere il microfono di Pietro: "Non vorrei silenziarti perché io volo alto, ma devi imparare le regole della buona educazione". Tra lo sconcerto dei presenti in studio, la D'Urso ha inviato l'attuale compagno di Antonella Elia ad essere meno arrogante nei confronti di una donna e di tutte le persone in generale.

Lo scontro vero e proprio c'è stato quando Pietro Delle Piane ha tirato in ballo la sorella di Barbara D'Urso. Quest'ultima prima ha chiuso il microfono dell'ospite. Poi ha lanciato l'affondo: "Non si permettesse di raccontare miei fatti personali, per fare il simpaticone. Salutame a soreta".

Fiore Argento smentisce Pietro Delle Piane

Poco dopo lo scontro tra Barbara D'Urso e Pietro Delle Piane, la conduttrice di Live-Non è la D'Urso ha invitato in studio Fiore Argento per fornire la sua versione dei fatti. La sorella di Asia Argento ha del tutto smentito la versione dei fatti del suo ex fidanzato.

Fiore Argento ha precisato di essere stata contattata da Pietro. I due, per buona parte dell'incontro, avrebbero parlato di Antonella Elia, poiché Delle Piane sente molto la mancanza della sua sua attuale compagna. Durante il racconto l'attrice ha dichiarato che il loro non è stato affatto un incontro di lavoro: "Non mi metto a parlare dei lavori di mio padre". Infine, prima di concludere la sua versione dei fatti, Fiore Argento ha spiegato di non aver compreso perché alle 12:30 nel bar sotto casa sua era pieno di paparazzi quando in realtà lei conduce una vita molto tranquilla.