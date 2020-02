Domenica 16 febbraio su Canale 5 c'è stata una nuova puntata di Live-Non è la d'Urso. La padrona di casa ha deciso di chiamare Fiore Argento per fare chiarezza sul presunto tradimento di Pietro Delle Piane ai danni di Antonella Elia. Senza troppi giri parole, la sorella di Asia Argento ha smentito la versione dei fatti fornita dall'attore. Fiore ha precisato a Barbara D'Urso di essere stata chiamata dal fidanzato della Elia.

Per chi non avesse seguito la vicenda, è bene sapere che Fiore Argento e Pietro Delle Piane in passato hanno avuto una relazione.

Due settimane fa il settimanale Nuovo ha pubblicato degli scatti, in cui compaiono Pietro e la sua ex compagna mano nella mano. Dopo che Alfonso Signorini ha messo al corrente Antonella Elia di questa situazione, nella decima puntata del Grande Fratello Vip 4, Pietro è entrato nella casa per fare chiarezza con la sua compagna. Lo stesso attore ha rivelato che è sempre braccato dai paparazzi e che la figlia di Dario Argento lo ha chiamato per parlare di un progetto di lavoro del padre.

Il racconto di Fiore Argento

Fiore Argento negli studi di Live-Non è la d'Urso ha raccontato una verità completamente diversa da quella di Pietro Delle Piane. La sorella di Asia Argento ha iniziato il suo racconto, dicendo di essere stata tirata in mezzo in questa situazione suo malgrado. Fiore ha spiegato che non ha mai chiamato il suo ex fidanzato, ma si è solamente limitata ad inviargli un messaggio vocale perché è venuta a conoscenza di un difficile momento lavorativo di Delle Piane.

A quel punto la sorella di Asia Argento ha precisato di essere stata chiamata da Pietro, poiché quest'ultimo senza Antonella aveva il morale a terra e quindi aveva bisogno di un incontro per sfogarsi.

Durante il racconto Fiore Argento è stata molto chiara: "Ma che mi metto a parlare dei lavori di mio padre? Non è stato un incontro di lavoro". L'attrice ha spiegato che, durante l'incontro con il suo ex fidanzato, i due hanno parlato per una quindicina di minuti solo della Elia.

A quel punto Fiore vedendo Pietro molto depresso, lo ha abbracciato come fa con tutti i suoi amici.

Fiore Argento: 'È strano che mi abbia preso la mano'

Dopo aver chiarito che quello tra lei e Pietro Delle Piane non era un incontro dovuto ad un progetto di lavoro, Fiore Argento ha raccontato che gli è sembrato molto strano che il suo ex compagno l'abbia presa per mano: "Non abbiamo questo tipo di rapporto". Poi, nel mezzo del racconto, la nota attrice ha rivelato che conducendo una vita molto tranquilla non è riuscita a capire perché alle 12:30 fosse pieno di paparazzi nel bar sotto casa sua.

Fiore ha confessato di avere accettato l'invito a Live-Non è la d'Urso proprio per fare chiarezza sull'episodio.

Secondo la sorella di Asia, l'incontro è stato organizzato da qualcuno. Prima di concludere con la sua versione dei fatti, Fiore Argento ha smentito le parole riferite dal fidanzato di Antonella Elia: "Pietro mi ha detto che dovevo avallare la sua tesi del progetto di lavoro".