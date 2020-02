Oggi, lunedì 17 febbraio, inizia una nuova settimana di messa in onda di Uomini e donne. Come accade già da parecchie settimane, il trono over non è più una certezza del lunedì e visto che venerdì la programmazione si è conclusa con una sfilata delle dame, nell'appuntamento odierno si potrebbe proseguire con il trono classico. Nel caso quest'ultima ipotesi fosse plausibile, si riprenderebbe con la registrazione del 25 gennaio, giorno in cui è stata presentata Giovanna Abate come nuova tronista.

Uomini e Donne, anticipazioni: Giovanna Abate nuova tronista

Non sono state ancora riportate delle anticipazioni, ma se la settimana di Uomini e Donne iniziasse, come accade ultimamente, con il trono classico, Giovanna Abate sarà la protagonista della puntata. La ragazza, dopo essere stata corteggiatrice di Giulio Raselli (non scelta a discapito di Giulia D'Urso), ha ricevuto l'offerta di sedere sulla poltrona da parte di Maria De Filippi. Il tutto è avvenuto con una sorpresa fatta dalla stessa conduttrice del dating show, in un momento in cui la ragazza romana è stata convocata negli studi con una scusa.

Per conoscere i dettagli in merito alla messa in onda odierna, l'appuntamento è per le 14:45 su Canale 5.