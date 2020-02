Nelle ultime settimane i riflettori sono rimasti puntati a lungo su Luigi Favoloso e la sua relazione tormentata con Nina Moric. L'ex concorrente del Grande Fratello aveva fatto perdere le sue tracce e sembrava essere letteralmente scomparso nel nulla, tanto che sono stati fatti diversi appelli in tv anche dalla madre. L'uomo ha fatto recentemente ritorno nelle trasmissioni televisive, ma è subito partito un duro scontro con la sua ex compagna Nina Moric. La showgirl ha nuovamente accusato il giovane di aver alzato le mani su di lei.

Il nuovo attacco di Nina Moric a Luigi Favoloso

Quando è tornato in Italia, Luigi Favoloso ha scelto di spiegare le sue motivazioni nel salotto di Barbara d'Urso. L'uomo è stato messo alle strette di fronte a diverse immagini della sua ex che mostravano dei lividi. Favoloso ha spiegato che quelle foto mostrano semplicemente il risultato di una mini-liposuzione effettuata dalla showgirl. Lui ha spiegato di aver cercato di salvarla da se stessa, ma giura di non averle mai fatto del male durante la loro relazione.

Le dichiarazioni rilasciate dall'ex gieffino non sono piaciute alla sua ex, che ha subito usato i social network per spiegare la situazione e lanciare un nuovo durissimo attacco contro l'uomo. Uno sfogo in cui ancora una volta si parla di violenza. Le due versioni ovviamente non combaciano e sarebbe davvero interessante cercare di capire chi dei due stia mentendo e quanto ci sia di vero in quello che hanno raccontato fino ad oggi.

Probabilmente spunteranno delle nuove prove su quanto stanno riportando al pubblico negli ultimi giorni.

La Moric si scaglia contro Favoloso e parla del figlio Carlos

La showgirl, sul suo profilo Instagram, ha scritto che nessun uomo ha il diritto di alzare le mani su una donna, per nessuna ragione. La Moric ha replicato a chi l'ha accusata di essere una vergogna nei confronti di tutte le donne che subiscono realmente violenza dai propri compagni, sottolineando che lei stessa è una vittima.

Lei ha spiegato di aver voluto parlare in pubblico proprio per raccontare il suo vissuto, sconosciuto a molti, aggiungendo che ha vissuto nel terrore che lui potesse nuovamente cercarla: "Non volevo che mi cercasse più, vivevo nel terrore e paura che mi cercasse di nuovo". Se ha fatto una denuncia penale falsa potrebbe perdere la custodia di suo figlio Carlos, per questo ci tiene a sottolineare che sta affermando il vero e che le persone non dovrebbero giudicare le sue scelte. Nina Moric ha spiegato che non ha nessuna intenzione di nascondersi fingendo che fossero una coppia felice, ma che continua ad accusare Luigi Favoloso perché è libera di scegliere di parlare e di far emergere la sua verità.

La guerra tra i due continua e probabilmente presto arriverà una nuova risposta da parte dell'ex concorrente del Grande Fratello.