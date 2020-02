Nella giornata di ieri martedì 25 febbraio, Mattia Incorvaia è stato ospite di Pomeriggio 5. Il fratello di Clizia Incorvaia ha cercato di spiegare il comportamento tenuto dalla gieffina contro Andrea Denver. Per chi non avesse seguito la vicenda, l’ex moglie di Francesco Sarcina lo scorso lunedì è stata squalificata dal reality-show di Canale 5. La concorrente dopo essere stata nominata da Denver ha reagito in malo modo, paragonando il suo coinquilino ad un pentito come Buscetta. Il fratello dell'ex di Sarcina ha ammesso che sua sorella non sa dare il giusto peso alle parole.

Mattia Incorvaia bacchetta la sorella Clizia

Mattia Incorvaia senza troppi giri di parole, nel salotto di Barbara D’Urso ha ammonito il comportamento della sorella. Sebbene il ragazzo sia stato critico verso Clizia, al contempo ha spezzato anche una lancia in suo favore. A Pomeriggio 5, Mattia ha subito precisato che l’argomento è delicatissimo: “Clizia ha usato parole gravi ... ingiustificabili. In momenti di rabbia uno può dire cose che non pensa”. A quel punto la D’Urso ha puntualizzato che quando i concorrenti del GF sottoscrivono il contratto, si impegnano a non lasciarsi andare.

Nel corso del suo intervento Mattia ha affermato, che in adolescenza la sorella si è sempre impegnata per difendere i più deboli. L’ex moglie di Francesco Sarcina in passato sarebbe scesa in piazza con numerose associazioni e avrebbe partecipato a dei referendum. Quando Barbara D’Urso ha domandato al suo ospite perché Clizia ha agito in quel modo, il diretto interessato ha detto: “Siamo siciliani ...

ogni giorno combattiamo con una mentalità e un sistema marcio che soffoca il benessere”. Infine Mattia Incorvaia ha tagliato corto, ammettendo di avere sempre criticato il comportamento della sorella di fronte a determinate situazioni: “È come una bambina, non dà peso alle parole”.

Gli ospiti di Pomeriggio 5 non credono al pentimento di Clizia Incorvaia

Mattia Incorvaia ha cercato in tutti i modi di spiegare l’atteggiamento della sorella, ma il parterre di Pomeriggio 5 è rimasto piuttosto critico.

Mondonico ha tirato in ballo il video postato da Salvo Veneziano: a quanto pare la gieffina mentre si trovava in sauna con Patrick, avrebbe chiesto un remix delle sue frasi. Biagio D’Anelli allora ha spiegato che in quel momento Clizia era ironica.

Cristina Plevani invece non ha creduto al pentimento mostrato dalla giovane, durante la quattordicesima puntata del Grande Fratello Vip 4. La Plevani è sicura che in un momento di rabbia si pronunciano degli epiteti, non determinate frasi. Inoltre l’ex concorrente del GF Nip, ha precisato che Clizia Incorvaia non ha ancora rivolte le sue scuse ad Andrea Denver.

Anche Floriana Secondi ha criticato l’atteggiamento della concorrente, poiché in questo caso non c’è alcuna giustificazione.