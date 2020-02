Ieri è andato in onda un nuovo appuntamento settimanale con U&D dedicato ai protagonisti del trono over. La puntata si è aperta come sempre con la dama torinese Gemma Galgani. In studio, come richiesto dall'opinionista Tina Cipollari sono arrivati tre ex corteggiatori che in passato hanno frequentato la donna. I tre hanno risposto alle domande scomode fatte da Tina. Tutti però hanno confermato che la frequentazione non è andata oltre il semplice bacio. In puntata sono ritornati tra gli altri Remo e Michele, quest'ultimo è un signore di Bari.

U&D: In studio tre ex corteggiatori di Gemma Galgani

Tina Cipollari ha fatto entrare in studio i tre signori. L'ingresso è stato alquanto bizzarro e ha suscitato l'ilarità del pubblico che era presente in puntata. Infatti avevano al collo una targhetta con su scritto investigazione. Sono iniziate subito le domande e le insinuazioni della Cipollari. L'opinionista voleva confermassero che con Gemma Galgani in passato avevano avuto una vera e propria storia d'amore. Tutti e tre hanno smentito ribadendo il fatto che oltre qualche uscita e qualche bacio non c'è stato nulla di più.

A stupire però è stato in particolare Remo. L'uomo, su invito di Gianni Sperti, ha preso una decisione alquanto inaspettata.

Remo decide di rimanere per corteggiare di nuovo Gemma

Chi è appassionato di U&D e segue la trasmissione da molti anni si ricorderà senz'altro di Remo. L'uomo arrivò in studio per corteggiare Gemma Galgani. Alla donna piaceva anche molto. I due iniziarono una frequentazione approfondita che poteva forse sfociare in una storia d'amore molto più seria.

Poi però con il passare del tempo le cose iniziarono a cambiare. Gemma Galgani iniziò a nutrire dei dubbi sul suo interesse e la sua lealtà. Questi dubbi poi trovarono conferma da alcune segnalazioni giunte in redazione. Tra i motivi che portarono alla fine della frequentazione c'era addirittura la nebbia.

Questo perché Remo disse di non essere andato a trovare Gemma a Torino per colpa delle condizioni meteo avverse.

Poi, si scoprì che in realtà era andato in balera. Così, Gemma decise di interrompere definitivamente i rapporti con l'uomo. Ieri inaspettatamente Remo ha detto che avrebbe baciato ancora Gemma. Gianni Sperti ha apprezzato le sue parole e quando stava andando via gli ha chiesto perché non si riproponesse alla Galgani. I due hanno fatto un bel ballo lento e hanno deciso di ricominciare a frequentarsi. Che questa sia la volta buona? Non ci resta che attendere come andranno le cose tra di loro seguendo le prossime puntate dedicate agli over.