Ieri sera, martedì 25 febbraio, è andata in onda in prima serata su Rai 2 la terza puntata di "Pechino Express-Le Stagioni dell'Oriente", condotto da Costantino della Gherardesca. Questo terzo appuntamento è stato caratterizzato da tantissime emozioni. In particolare, l'ex protagonista di Uomini e Donne Soleil Sorgè ha avuto un'accesissima lite con Vera Gemma e poi è passata anche a insultare sua madre. In questa terza puntata dell'ottava edizione del programma televisivo le 8 coppie rimaste in gara sono partite da Hua Hin e si sono fermate a Nam Tok, per poi concludere il loro percorso a Bangkok, capitale della Thailandia.

Soleil insulta la madre

Nel corso della puntata Soleil Sorgé e sua madre Wendy Kay hanno perso la loro mappa per orientarsi in Thailandia. Proprio per questo motivo l'ex naufraga dell'Isola dei Famosi ha iniziato a insultare pesantemente sua madre, accusandola di aver perso la carta geografica: "Imbecille, stai zitta e prova a risolvere la situazione". Successivamente, grazie alla solidarietà di altre coppie in gara, il conduttore televisivo ha concesso un'altra mappa a madre e figlia. Ma, come abbiamo avuto modo di vedere da alcuni precedenti filmati, in realtà la mappa era stata presa dalla Soleil nonostante lei abbia detto il contrario.

Scontro accesso tra Vera Gemma e Soleil Sorgé

La puntata è stata caratterizzata anche da uno scontro accesissimo tra Vera Gemma (che dopo lo scorso episodio ha dovuto salutare anzitempo la sua compagna di viaggio Asia Argento e ha dovuto creare la nuova coppia dei Sopravvissuti con il napoletano Gennaro Lillio) e Soleil Sorgé. In particolare questo litigio è frutto di una strategia ben precisa messa in atto dall'ex naufraga dell'Isola dei famosi.

La Sorgé aveva infatti rallentato la marcia della nuova coppia dei Sopravvissuti, mettendosi davanti al taxi su cui viaggiavano Vera e Gennaro. Così facendo, Soleil ha dato modo a sua madre di trovare un mezzo sulla quale partire prima dei loro avversari. La Gemma si è infuriata tantissimo e ha detto testuali parole al suo compagno d'avventura: "Spostala questa p...". Ma nonostante l'ex di Francesca De Andrè abbia spostato Soleil con la forza, lei si è riposizionata davanti al mezzo di trasporto dei due Sopravvissuti.

Costantino ha ricordato ai concorrenti che la gara non è un viaggio di piacere

Sul finale di puntata Vera è apparsa molto contrariata per quanto fatto da Soleil. Quest'ultima ha però voluto sottolineare che il regolamento non lo vietava, in quanto si tratta di una protesta pacifica. A quel punto la compagna di viaggio di Gennaro ha detto che la prossima volta metterà le mani addosso alla bionda rivale se dovesse fare nuovamente una cosa del genere. Al conduttore è spettata la parola finale: Costantino della Gherardesca ha affermato che, nonostante il comportamento della Sorgé sia stato poco sportivo, nessuna regola è stata infranta e forse ora tutte le coppie capiranno che si tratta di una gara e non un viaggio di piacere.