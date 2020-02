La piattaforma online a pagamento Dplay Plus, nella giornata di oggi, martedì 4 febbraio, ha reso disponibile in anteprima l'appuntamento che Fulvio, ex protagonista di Matrimonio a prima vista, ha avuto all'interno di Primo Appuntamento. Il tutto verrà trasmesso in tv martedì 11 febbraio su Real Time. Il 32enne di Castiglione della Pescaia (Grosseto) non ha avuto un'esperienza molto positiva all'interno del dating show dedicato alle nozze al buio. Infatti, dopo cinque settimane di matrimonio, lui e sua moglie Federica hanno deciso di divorziare.

All'interno del programma condotto da Flavio Montrucchio, però, Fulvio ha avuto modo di conoscere Rossella, 31enne di Napoli.

Per Fulvio il matrimonio con Federica è stato motivo di sofferenza

L'esperienza di Matrimonio a prima vista ha portato in Fulvio tanta sofferenza, anche perché Federica non ha mai cercato di avere un contatto con lui. Dalle sue dichiarazioni, avvenute prima dell'incontro al buio in Primo appuntamento, Fulvio ha espresso il suo dispiacere per il modo in cui la ormai ex moglie l'avrebbe trattato, allontanandolo da sé e disprezzandolo non solo per l'aspetto fisico, ma anche per il suo modo di vestire.

Con Federica non vuole più avere nessun tipo di rapporto, anzi ha dichiarato ufficialmente che stanno andando avanti con le pratiche per il divorzio. È arrivato nel dating show condotto da Flavio Montrucchio pronto a rimettersi in gioco, con aspettative molto alte. Cerca una donna che lo faccia sorridere, stare bene e far sentire a suo agio.

Per Fulvio è approdata, nel ristorante più famoso d'Italia, Rossella.

La ragazza è una 31enne di Napoli molto tradizionalista: attualmente vive ancora con i suoi genitori e vorrebbe lasciare casa solo quando si sentirà sicura di aver trovato la persona giusta. Vuole costruirsi una famiglia, celebrare il suo matrimonio in chiesa e, ovviamente, avere dei figli. Si definisce una donna molto esigente e in cerca di un uomo forte e romantico.

Per lei quello con Fulvio è stato il suo primo appuntamento al buio nella vita e averlo davanti non è stato molto "scioccante", visto che non lo conosceva, non avendo mai seguito Matrimonio a prima vista.

Lui, durante la cena, le ha rivelato di avere alle spalle due convivenze e in più le ha parlato della sua partecipazione al programma tv e del suo divorzio in corso.

Rossella titubante del passato di Fulvio

Durante il racconto di Fulvio, Rossella si è mostrata molto titubante, proprio per il suo modo di essere tradizionalista. Il fatto che lui sia divorziato l'ha lasciata un po' perplessa: essendo gelosa non vorrebbe che la ex del suo lui s'intromettesse all'interno della loro relazione. Ovviamente non sa che tra Fulvio e la ex Federica non c'è stato proprio niente, per questo motivo lui si premura a precisarglielo.

Durante la serata si è svolta un'altra scena particolare. Infatti una ragazza si è avvicinata al loro tavolo per fare un selfie con Fulvio. Il gesto non è piaciuto tanto a Rossella, che mostrandosi gelosa non ha apprezzato il fatto che la fan non le abbia chiesto il permesso, visto che il ragazzo, alla fine, era a cena con lui. Per questo motivo lui le ha parlato anche del suo successo sui social e del fatto che tante ragazze gli scrivono. Nemmeno questo particolare andrebbe bene a Rossella, che non vede di buon grado tutte le ragazze che gli "stanno intorno" e, proprio mentre lui si è assentato un attimo per cercare di capire il suo successo con le donne, ha sbirciato il suo profilo Instagram.

Rossella ha avuto anche modo di parlargli del suo passato: è stata insieme a un ragazzo (più piccolo di lei di cinque anni), la cui fine della storia l'ha fatta molto soffrire. L'ha definito "un amore a senso unico", dove non si è sentita tanto apprezzata, anche perché il suo ex le ha fatto solo aumentare le sue insicurezze a livello psicologico.

I due, nonostante i dubbi di Rossella, hanno deciso di rivedersi. Hanno trascorso tutta la notte insieme a parlare, si sono scambiati dei messaggi per settimane, ma alla fine non si sono più rivisti. Questo è ciò che riguarda l'esperienza di Fulvio all'interno di Primo Appuntamento, che verrà trasmessa durante la quinta puntata in onda martedì 11 febbraio, a partire dalle 21:10 su Real Time.