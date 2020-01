Stasera, martedì 28 gennaio, quarta puntata di Primo Appuntamento, il dating show condotto da Flavio Montrucchio. Anche oggi otto single avranno la possibilità d'incontrare la propria anima gemella, nel ristorante più romantico d'Italia. Protagonisti della puntata, mamma e figlio impegnati in una doppia uscita al buio e una coppia di over 70 pronta a rimettersi in gioco.

Primo Appuntamento, anticipazioni: Carmen e Giuseppe si conoscono 'al buio'

Nell'episodio odierno del dating show, i primi protagonisti saranno Hirtia e Haemon, madre e figlio pronti a trovare l'amore della propria vita.

Entrambi sono imprenditori, gestiscono un'azienda che si occupa della produzione di cosmesi per animali. Sanno quello che vogliono, soprattutto Hirtia. Per lei le relazioni sono delle "fastidiose metastasi" e dichiara di non essersi mai innamorata. Per lei ci sarà Sandro, un ingegnere aerospaziale di 60 anni di Roma, mentre Haemon conoscerà Nicole, cameriera 21enne della provincia di Venezia.

Oltre a loro, un'altra coppia attirerà l'attenzione dei telespettatori, quella composta da Giuseppe e Carmen, rispettivamente di 78 e 76 anni.

Entrambi credono nell'amore e Carmen dichiara di aver deciso di partecipare al programma perché vuole "ricominciare a vivere la vita". Le conoscenze avranno un lieto fine? L'appuntamento è per le 21:10 su Real Time.