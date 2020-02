Continuano inesorabili gli episodi di "Tempesta d'amore", la soap opera tedesca trasmessa tutti i giorni su Rete 4. Le anticipazioni relative alle puntate che andranno in onda la seconda settimana di febbraio, vale a dire da domenica 9 a sabato 15, sono ricche di colpi di scena pronti ad intrattenere i più fedeli telespettatori della soap. Fra questi, le nozze di Paul e Romy, la complicità fra Robert ed Eva, l'improvvisa morte di Romy e lo spietato corteggiamento di Jessica ad Henry. "Tempesta d'amore" va quotidianamente in onda su Rete 4 dalle 18:45 alle 19:00 e, subito dopo il Tg4, dalle 19:35 alle 20:30.

Le repliche degli episodi possono essere riviste in streaming su Mediaset Play nella sezione dedicata.

L'inaspettato incontro di Franzi

Jessica cerca di conquistare Henry ed organizza per lui una cenetta romantica. Mentre Paul e Romy sono alle prese con i preparativi del loro matrimonio, Lucy desidera sorprendere la coppia con un giro in mongolfiera, ma si rende conto che si tratta di un regalo abbastanza costoso per le sue tasche. La giovane però non si arrende ed escogita un piano per procurarsi i soldi necessari per la sorpresa agli sposini.

Intanto Franzi ha un appuntamento importante, ma improvvisamente la sua bicicletta si rompe. In quel preciso istante le si avvicina un affascinante uomo a cavallo, il quale la aiuta e la fa innamorare perdutamente di lui. Denise non si rassegna all'idea che Joshua l'abbia lasciata per la Sullivan, la quale nel frattempo obbliga il giovane ad accompagnarla alla festa di nozze di Paul e Romy.

Il matrimonio di Paul e Romy

Mentre Franzi pensa all'affascinante ragazzo a cavallo che l'ha gentilmente aiutata e che è sparito senza neppure dirle il suo nome, Jessica invita Henry ad uscire con lei, ma accade un imprevisto. Cristoph potrebbe essere salvato da un prodigioso intervento chirurgico, ma Annabelle non è d'accordo e Joshua si schiera dalla sua parte. Paul e Romy trascorrono insieme la notte prima del loro matrimonio, nonostante Lucy abbia fatto di tutto per impedirglielo.

Frattanto la Bronckhorst confida ad André di amare Henry e gli chiede dei consigli per conquistarlo. Il Konopka le suggerisce di farlo ingelosire facendosi vedere con un altro uomo, ma lo stratagemma ha dei risvolti negativi. Arriva il giorno delle nozze di Paul e Romy e durante i festeggiamenti Denise ha un confronto con Joshua dal quale pretende delle spiegazioni.

L'improvvisa morte di Romy

Nel corso della festa, la sposa ha un collasso e viene immediatamente trasportata in ospedale: secondo l'equipe medica, soltanto un trapianto di cuore potrà salvarla. Ma i soccorsi risultano vani e la sposina muore fra le braccia del suo amato.

Nessuno sa che Romy sia una vittima involontaria del diabolico piano di Annabelle, il cui intento era avvelenare la Saalfeld. Mentre Robert ed Eva riscoprono la complicità di un tempo, la Sullivan riceve una notizia devastante. Jessica continua a corteggiare Henry invitandolo per un pic nic durante il quale lui le fa un complimento. Quando lo scopre prendersi cura della piccola Luna con particolare affetto, a malapena riesce a tenere a freno i propri sentimenti nei suoi confronti. Intanto, Denise sospetta che il suo ex sia ricattato dalla Sullivan, pertanto lo mette in guardia. Un ospite proveniente dall'Italia chiede un menù prettamente italiano, ma non essendocene di disponibili, Valentina non perde tempo a fingersi interprete.