In occasione della nuova e ottava edizione, il viaggio di Pechino Express torna in Asia. La scorsa era stata in Africa con tappe in Marocco, Tanzania e Sudafrica, e ha visto trionfare la coppia formata dalle Signore della TV, ovvero Patrizia Rossetti e Maria Teresa Ruta.

Il nuovo appuntamento è a partire da martedì 11 febbraio su Rai 2, alla conduzione del reality ci sarà sempre Costantino Della Gherardesca. Le coppie in gara quest'anno si sfideranno per le strade dell’Asia, partiranno dalla Thailandia e attraverseranno l'sola incontaminata di Koh Phra Thong, famosa come l'isola del Buddha D'oro, e i templi della capitale Bangkok, fino a raggiungere la Cina e la Corea del Sud.

Pechino Express 8: le coppie in gara

Sono dieci le coppie che si metteranno in gioco e si sfideranno per vincere l'ottava edizione di Pechino Express:

le Collegiali formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni

formata da Nicole Rossi e Jennifer Poni le Figlie d'Arte formata da Vera Gemma e Asia Argento

formata da Vera Gemma e Asia Argento i Gladiatori formata da Max Giusti e Marco Mazzocchi

formata da Max Giusti e Marco Mazzocchi i Guaglioni formata da Gennaro Lillio e Luciano Punzo

formata da Gennaro Lillio e Luciano Punzo gli Inseparabili formata dai gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori

formata dai gemelli Fabrizio e Valerio Salvatori Mamma e Figlia formata da Soleil Sorge e Wendy Kay

formata da Soleil Sorge e Wendy Kay Padre e Figlia formata da Marco Berry e Ludovica Marchisio

formata da Marco Berry e Ludovica Marchisio i Palermitani formata dai comici Annandrea Vitrano e Claudio Casisa

formata dai comici Annandrea Vitrano e Claudio Casisa le Top formata da Ema Kovac e Dayane Mello

formata da Ema Kovac e Dayane Mello i Wedding Planner formata da Enzo Miccio e Carolina Gianuzzi

Pechino Express: la gara

La gara di Pechino Express nelle scorse edizioni ha sempre tenuto col fiato sospeso i telespettatori, diventando uno dei reality show più amati e seguiti della TV.

Il format prevede la sfida tra dieci coppie famose lungo un percorso di circa 8.000 km, con l'obiettivo di riuscire a raggiungere una meta prestabilita di un viaggio fatto di tappe che si svolge nel giro di alcuni giorni. Ogni concorrente in gara ha a sua disposizione uno zaino e una dotazione essenziale per il percorso, e un euro al giorno con cui poter soddisfare le proprie esigenze primarie. Le coppie non possono usare il denaro datogli in dotazione per pagare i mezzi pubblici che usano per spostarsi (ma possono farseli pagare, se riescono, dagli abitanti di quella zona).

Sui percorsi da compiere i concorrenti si troveranno ad affrontare delle missioni per poter continuare il gioco. A metà percorso si trova un semi-traguardo, dove viene posto il famoso libro rosso di Pechino Express che le coppie devono firmare per segnare l'arrivo. Qui viene svolta la sfida finale e più importante della tappa fra le prime coppie arrivate: la "prova vantaggio" o la "prova immunità".

Durante la premiazione, il conduttore annuncia l'ordine di arrivo delle coppie, sono i primi classificati a decidere quale delle ultime due coppie arrivate è a rischio eliminazione.