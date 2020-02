Ritorna su Canale 5 l'appuntamento con il serale di Amici, la popolarissima trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi. Quest'anno la fase più importante del talent show è stata anticipata di diverse settimane rispetto al solito e la padrona di casa ha annunciato in conferenza stampa che ci saranno un bel po' di novità rispetto al passato. Chi non potesse seguire il primo appuntamento di questa diciannovesima edizione su Canale 5 può rivederlo in replica streaming online accedendo al sito web gratuito WittyTv.it

Amici 19, la prima puntata in replica streaming online sul sito web WittyTv

Nel dettaglio, infatti, sarà possibile rivedere la prima puntata del serale di Amici 19 accedendo al sito gratuito WittyTv e cliccando sulla sezione dedicata interamente al talent show della De Filippi.

In questo modo sarà possibile riguardare anche le varie puntate del daytime che vanno in onda tutti i giorni sia su Canale 5 che su Real Time.

Scaricando l'applicazione gratuita di WittyTv, invece, sarà possibile rivedere non soltanto le varie puntate del serale di Amici ma anche tutte le altre trasmissioni di successo condotte da Maria De Filippi, tra cui C'è posta per te (che proseguirà la messa in onda al sabato sera) e Uomini e donne.

La nuova edizione del serale si preannuncia completamente rinnovata e diversa rispetto al passato.

Per prima cosa, infatti, è stato svelato che quest'anno non ci saranno più le due squadre di concorrenti che si sfideranno bensì ci sarà un 'tutti contro tutti'.

Le novità del serale di Amici 19 e gli ospiti della prima puntata

Questo vuol dire che i concorrenti che sono stati ammessi alla fase serale del talent show gareggeranno ognuno per conto proprio e che non ci saranno delle 'sfide collettive'.

Non sono presenti, quindi, i direttori artistici che avranno il compito di assegnare i brani e le esibizioni da fare ai vari artisti ammessi.

Confermata, invece, la giuria del serale che quest'anno potrà contare su una new entry a tutti gli effetti: trattasi dell'attrice spagnola Vanessa Incontrada la quale, per la prima volta, parteciperà ad una trasmissione condotta dalla De Filippi. Accanto alla Incontrada, poi, siederanno Gabry Ponte e Loredana Bertè.

Non mancheranno i grandi ospiti che già nel corso di questo primo appuntamento con il serale di Amici 19 si metteranno in gioco per poter duettare con i giovani allievi. Tra questi è stata annunciata la presenza di Ghali, Emma e Alessandra Amoroso.

Al termine delle sei puntate di Amici 19, inoltre, la De Filippi ha anticipato che ci sarà un super-torneo 'All Stars' che vedrà gareggiare degli ex concorrenti dei talent show tra cui Enrico Nigiotti e Michele Bravi.