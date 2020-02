Nuovi avvenimenti accadranno ad Un posto al sole (Upas), la TV Soap tra le più seguite in questo momento in Italia. Gli spoiler delle puntate, trasmesse dal 9 al 13 marzo su Rai 3, rivelano che Marina Giordano chiederà aiuto a Roberto per far uscire di prigione Fabrizio Rosato. Serena Cirillo, invece, si avvicinerà a Leonardo Arena, dopo aver chiesto il divorzio a Filippo Sartori.

Un posto al sole, puntate 9-13 marzo: Cristina assunta da Filippo

Le anticipazioni di Un posto al sole, incentrate sulle puntate in programma da lunedì 9 a venerdì 13 marzo su Rai 3, rivelano che Filippo offrirà un posto di lavoro a Cristina, mentre Serena sarà obbligata a fare una scelta dopo i problemi nati con il consorte.

Intanto, Michele e Vittorio dimostreranno di non andare d'accordo, tanto che il lavoro nel pastificio ne risentirà parecchio. Marina, invece, studierà un modo per aiutare Fabrizio, portato in carcere dopo la morte dello zio Sebastiano. Allo stesso tempo, Arianna si preparerà per imbarcarsi per il Madagascar, se un grattacapo non facesse saltare il suo piano.

Leonardo vicino a Serena

Roberto aiuterà la Giordano a sostenere Fabrizio nella dura battaglia per dimostrare la sua innocenza. Michele, intanto, sarà molto orgoglioso della maturità dimostrata da Vittorio, mentre Niko cercherà di riportare il sereno tra Serena e Filippo.

Per questo motivo, il Sartori e la Cirillo si daranno un ultimo appuntamento chiarificatore. Peccato che la scelta di quest'ultima non sia condivisa dal marito, tanto che Leonardo approfitterà delle loro tensioni per avvicinarsi sempre di più alla madre di Irene.

Un posto al sole trame settimanali al 13 marzo: Alberto riceve un'offerta di lavoro

Le trame settimanali di Un posto al sole fino al 13 marzo su Rai 3, annunciano importanti colpi di scena.

Nella fattispecie, Fabrizio scoprirà che la fidanzata si sta impegnando moltissimo ad aiutarlo ad uscire dalla galera, sebbene sappia che sia molto difficile. Tuttavia, la Giordano deciderà di non arrendersi. Intanto, Guido commetterà un errore, distratto dall'euforia del figlio diventato giornalista. Allo stesso tempo, Alberto sarà raggiunto da una telefonata, che lo renderà molto felice. Il Palladini, infatti, riceverà un'allettante proposta di lavoro, che avrà però dei risvolti negativi.

La Cirillo e il Sartori si lasciano

Vittorio lascerà il lavoro per collaborare con Guido, mentre Filippo deciderà di avere un nuovo confronto con Serena dopo la decisione di quest'ultima di chiedere il divorzio. In seguito, il Sartori avrà un incontro con Cristina, mentre la Cirillo si vedrà con Leonardo. In questo frangente, Arena la inviterà a non farsi convincere dalle parole del marito. Alberto, invece, si troverà nei guai dopo aver parlato con il boss Tregara. Infine, il vigile Del Bue cercherà di far pace con suo figlio. Insomma, una settimana ricca di novità per gli amanti dello sceneggiato, ambientato sul Golfo di Posillipo.