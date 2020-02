La soap spagnola Una vita continua ad appassionare i telespettatori italiani che seguono le vicende del quartiere di Acacias ogni giorno su Canale 5, escluso il sabato, alle 14:10. Nuovi eventi drammatici sono all'orizzonte per i protagonisti della soap. In particolare, le puntate di Una Vita in onda in Italia da lunedì 9 a domenica 15 marzo trattano della vicenda di Úrsula accusata dell'omicidio di frate Guillermo. La situazione si risolverà a favore della donna, ma lo stesso non si potrà dire per Samuel che verrà costretto da Jimeno Batán a diventare il suo sicario.

Inoltre, stando alle anticipazioni, l'Alday dovrà ingoiare un altro boccone amaro: il fidanzamento di Telmo e Lucia.

Anticipazioni Una Vita dal 9 al 15 marzo: Batán ordina a Samuel di sostituire Filo

Le vicende di Una Vita continueranno a riservare colpi di scena e anche qualche momento di grande tensione per alcuni abitanti del noto quartiere spagnolo. Le anticipazioni della soap riguardanti le puntate trasmesse su Canale 5 dal 9 al 15 marzo rivelano che Samuel dovrà affrontare le conseguenze dei suoi sbagli, iniziando dalla sua situazione debitoria a causa della quale dovrà accettare i ricatti di Jimeno Batán.

Quest'ultimo si recherà dall'Alday e lo informerà che, rimasto senza il suo tirapiedi Filo, dovrà prendere il suo posto e perciò diventare il sicario del criminale. Samuel sarà costretto ad uccidere per conto di Batán poiché non ha denaro per pagarlo. Dopo essere stato lasciato da Lucia, il giovane Alday non solo navigherà in cattive acque per la questione dei debiti, ma si troverà a dover accettare il fidanzamento della Alvarado con Telmo.

A tal proposito l'ex sacerdote vorrà rendere pubblica la sua relazione con Lucia e deciderà di parlarne con Felipe. Quest'ultimo gli consiglierà di mettere al corrente prima Samuel che invece, nel frattempo, si alleerà con il priore Espineira per mettere fine alla vita del giovane Telmo. Quando Alvarez-Hermoso inviterà quelli del quartiere al rinfresco organizzato alla Deliciosa per annunciare il fidanzamento della cugina, l'Alday lo verrà a sapere e si presenterà alla pasticceria.

Una Vita, trame delle puntate fino al 15 marzo: Felipe ferito da uno sparo

Nelle puntate di Una Vita in onda fino al 15 marzo delle vicende complicate sconvolgeranno la vita di alcuni personaggi. Le anticipazioni svelano che Úrsula, ormai scagionata, tornerà a casa, mentre Ramón cercherà di ritrovare un po' di normalità dopo la perdita della moglie. Nel frattempo, Iñigo e Liberto nasconderanno a Leonor la difficile situazione in cui si trova il giovane. Intanto, poco prima di un incontro di boxe, Tito perderà conoscenza e non potrà affrontare l'avversario. Felipe, uscito a passeggiare con Ramón, dovrà gestire la situazione e si recherà a casa dei Palacios.

All'improvviso nel quartiere si sentirà uno sparo e poco dopo Antonito e Cesàreo troveranno Felipe gravemente ferito. Quest'ultimo verrà trasportato immediatamente in ospedale e sarà fuori pericolo solo dopo aver subìto un'operazione chirurgica. Mentre Lucia si recherà subito in ospedale, Servante rilascerà una testimonianza in cui dichiarerà, a favore dei Palacios, che si sia trattato di un incidente.