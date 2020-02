Mercoledì 5 febbraio è andata in onda in primetime su Rai 1 la seconda serata del Festival di Sanremo 2020. Dopo il trionfo della puntata d'esordio, Amadeus, Sabrina Salerno, Emma D'Aquino e Laura Chimenti hanno presentato al pubblico le performance di altri 12 Big in gara, che si sono alternate a quelle di Zucchero, Tiziano Ferro, Massimo Ranieri e Gigi d'Alessio. Per tutti quelli che non hanno avuto la possibilità di guardare la seconda serata in chiaro su Rai 1, è già disponibile la replica sui canali autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica della seconda serata

Nello specifico, si informa che la replica della seconda serata del Festival è disponibile in streaming sul sito on demand Rai Play. Il sito in questione, infatti, ha una pagina dedicata a Sanremo 2020 in cui è possibile trovare facilmente le repliche delle serate già andate in onda più le clip di tutte le canzoni dei Big, delle nuove proposte e degli ospiti della kermesse. Da ricordare che, per visualizzare i video su Rai Play è necessario registrarsi gratuitamente al sito tramite la sua homepage.

La registrazione inoltre permette agli utenti di scaricare anche un'applicazione con cui visualizzare le repliche anche sui dispositivi mobili provvisti di una rete mobile valida.

I Ricchi e Poveri incantano il Festival

La seconda serata di Sanremo 2020 ha avuto inizio con i saluti di rito da parte di Amadeus e con l'ingresso sul palco di Fiorello, travestito da Maria De Filippi. Subito dopo il conduttore ha dato il benvenuto alle tre vallette della serate: Sabrina Salerno e le giornaliste Emma D'aquino e Laura Chindemi.

Subito dopo si sono esibiti i 4 rappresentanti della categoria delle Nuove Proposte: Martinelli e Lula, Fasma, Marco Sentieri e Matteo Faustini.

Uno dei momenti più emozionante della serata è stata la reunion dei Ricchi e Poveri a 40 anni di distanza dalla loro ultima apparizione nella formazione originale. In qualità di ospiti della serata ci sono stati Tiziano Ferro e Massimo Ranieri, che hanno cantato insieme "Perdere l'amore" per poi esibirsi singolarmente.

Il primo, presentando un medley dei suoi brani più belli composto da "Sere nere", "Il regalo più grande" e "La fine", mentre il secondo ha presentato all'Ariston il suo nuovo inedito intitolato "Mia ragione". In seguito si sono esibiti anche Zucchero e Gigi d'alessio. A fine serata è stata stilata la prima classifica provvisoria della categoria Big di questa edizione che è la seguente: