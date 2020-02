Arrivano nuove anticipazioni sulle puntate che andranno in onda da lunedì 10 febbraio a venerdì 14 febbraio 2020 della TV Soap Il Segreto trasmessa su Canale 5. Nelle puntate che andranno in onda la prossima settimana ci saranno alcune novità importanti e sconvolgenti. Maria si accorgerà che le terapie praticatele da Dori Vilches sono cambiate e inizierà a sospettare che dietro ci sia lo zampino del suo ex fidanzato Fernando. Don Anselmo tornerà improvvisamente a Puente Viejo e Don Berengario confesserà a Dolores, per arrestare i pettegolezzi, che Esther è sua figlia.

Prudencio fa pace con Lola

Nelle prossime puntate de Il Segreto, Maria, che aveva deciso di iniziare l'agopuntura in assenza di Fernando, si accorgerà che Dori Vilches non le sta più praticando le solite terapie, rendendole più leggere e meno efficaci. Matias e Marcela, dopo aver sistemato tutti i disguidi con Prudencio ed essersi riappacificati, congedano Lola per permetterle di lavorare di nuovo nella bottega di vini dell'Ortega. Don Berengario decide di dirigersi all'emporio e porre fine ai pettegolezzi di Dolores, affermando che Esther è sua figlia.

Nel frattempo, gli abitanti di Puente Viejo si ribellano alle espropriazioni da parte di Garcia Morales, il quale è accusato da Carmelo di tramare al fianco di Fernando. Inoltre, Irene vuole far confrontare la scrittura di Fernando Mesia con quella del defunto sindaco di Belmonte che ha cercato di uccidere Carmelo, Esteban Fraile.

Prudencio, ritrovata la pace con Lola, ignora che Francisca e Mauricio stanno escogitando un piano per sabotarli e mettere fine alla loro relazione.

Maria accusa il suo ex Fernando di aver chiesto a Dori Vilches di praticarle delle terapie più leggere ma l'uomo nega, anche se poi si scoprirà, quando è solo, che ha mentito. Intanto, il dottor Zabaleta viene trasferito in un altro paese e come lui lasciano Puente Viejo altri abitanti, accrescendo la preoccupazione di Matias.

Don Anselmo torna a Puente Viejo

Prudencio organizza una caccia al tesoro per chiedere a Lola di sposarlo e lei accetta.

Elsa e Isaac chiamano Consuelo per rassicurarla e dirle che sono arrivati sani e salvi a destinazione. Dolores sarà invitata da Tiburcio a chiedere scusa a Don Berengario per i pettegolezzi che ha diffuso in paese, ma la donna non accetta. Dori Vilches continuerà a seguire le direttive di Fernando stando al suo gioco. Esther fa la conoscenza di Don Anselmo e in Dolores riporta a galla il ricordo e il dolore per Jacinta Ramos, la ragazza che si era spacciata per la figlia di Pepa e Tristan. Intanto, durante una conversazione tra Fernando e Vilches, emerge che i due hanno una relazione.