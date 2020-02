Buone notizie per Tina Cipollari, l'amata opinionista di Uomini e Donne: secondo il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, sarebbe prossima alle nozze con il suo compagno Enzo. I due avrebbero già avviato i preparati per il matrimonio, che si terrà, molto probabilmente, a Firenze. Dopo la separazione da Kikó Nalli, ormai sempre più legato ad Ambra Lombardo, la Cipollari è pronta nuovamente a dire "Sì", questa volta a Vincenzo, alla quale è legata da circa un anno e mezzo. A dare la notizia è il settimanale, attraverso una foto esclusiva che riprende Tina a cena con i figli e il nuovo compagno.

Al contrario della sua storica "nemica", Gemma Galgani, che fatica a trovare l'amore, Tina si è mostrata innamorata più che mai dell’imprenditore toscano. La crisi, di cui tutti avevano parlato qualche mese fa, pare essere definitivamente passata. Resta da capire solamente la data del lieto evento.

Tina Cipollari e Vincenzo: la crisi è stata superata

Nei mesi scorsi erano girate delle notizie su una presunta crisi tra Tina e Vincenzo. Voci prontamente messe a tacere dai diretti protagonisti, mostrando delle foto insieme, mano nella mano, proprio a Firenze.

Lo stesso Ferrara aveva dichiarato al settimanale DiPiù che i problemi tra di loro derivavano principalmente dalla distanza, in quanto lei è sempre a Roma per le registrazioni del programma di Maria De Filippi, lui in Toscana per gestire un noto ristorante. "Ma quale crisi... io e Tina siamo sempre innamorati. Stiamo bene insieme. L’unico problema è la distanza. Riesce a raggiungermi solo nel fine settimana", ha detto l’uomo.

Addirittura, si è ipotizzato un ritorno di fiamma di Tina con il suo ex marito, nonché padre dei suoi tre figli, Kikó che, nella casa del Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara d’Urso, ha incontrato la bella professoressa siciliana Ambra Lombardo. Ma tra i due genitori ci sarebbe solo un bel rapporto di rispetto e stima reciproca e, con molta probabilità, lo stesso Kikó potrebbe essere presente alle nozze dell’ex moglie.

Tina Cipollari avrebbe già annunciato ai suoi figli il desiderio di sposarsi

Con la notizia del settimanale Nuovo, si è confermata la voce che stava girando dallo scorso dicembre: Tina, in più occasioni, avrebbe manifestato la propria volontà di convolare a nozze con il compagno, in virtù del fatto che tra di loro ci sia una grande sintonia. "Vincenzo ha trovato le parole giuste per fare breccia nel cuore della storica protagonista di Uomini e donne e per convincerla a dire sí", ha riportato il settimanale. Sempre secondo Signoretti, Tina avrebbe già iniziato da tempo i preparativi per il grande giorno.

Pare che la Cipollari avrebbe già dato la notizia ai suoi tre figli.