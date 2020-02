Si conclude questa settimana su Rai la marcia trionfale della fiction con protagonista Michele Riondino, "La guerra è finita". Lunedì 3 febbraio, infatti, è stata trasmessa in prima serata su Rai 1 la quarta ed ultima puntata della prima stagione della fiction dove il protagonista, Davide, aiuterà il colonnello ad arrestare alcuni fuggiaschi, mentre Stefano troverà il modo per far rimanere tutti alla Tenuta. Per tutti coloro che non hanno avuto modo di vedere il terzo appuntamento su Rai 1, ricordiamo che la replica sarà facilmente reperibile online sui siti autorizzati Rai.

Dove vedere online la replica della quarta puntata de 'La guerra è finita'

Nel dettaglio, si informa che la replica del quarto appuntamento della fiction 'La guerra è finita' sarà disponibile solo online sul sito on demand Rai Play. Tale piattaforma, infatti, ha una pagina in cui sono presenti le repliche di tutte le puntate già andate in onda, oltre a diversi video dedicati al cast e al making off della serie. Da non dimenticare che, per guardare le repliche su Rai Play, è indispensabile registrarsi in maniera del tutto gratuita al sito tramite la sua pagina iniziale e scaricare un'applicazione tramite la quale vedere le repliche anche dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, purché forniti di una connessione internet.

Giulia vuole lasciare la Tenuta

La trama ufficiale dell'ultimo appuntamento ci segnala che, dopo aver saputo della scarcerazione del Ras che denunciò la sua famiglia alla SS, Sara deciderà di vendicarsi di lui usando la pistola di Davide. Poco prima che la ragazza prema il grilletto, però, interverrà Gabriel che la convincerà a desistere. Alla tenuta, Mattia deciderà di non partire insieme al cugino alla volta del Belgio.

Stefano discuterà con Ben e Giulia perché non condividerà la loro idea di ospitare nuovi ragazzi. Nel frattempo, Gabriel e Sara intensificheranno il loro rapporto, scambiandosi un tenero bacio. Nel corso di un incontro con la Terenzi, Giulia si lascerà sopraffare dai suoi sentimenti e l'attaccherà senza ritegno. Saputo ciò, Davide e Ben si arrabbieranno moltissimo con la ragazza e la rimprovereranno, spingendola ad andarsene dalla Tenuta.

Nel frattempo, l'ex ingegnere De Giorgi troverà una foto in cui Mattia è ritratto insieme a tutti gli altri soldati. Giulia sarà costretta ad affrontare il padre mentre Mattia riferirà a Davide in quale posto passerà il camion che porterà altri ex camerati al porto di Genova. Grazie a questa soffiata, Davide e i suoi faranno irruzione sul posto, arrestando e consegnando i fuggiaschi al colonnello. Grazie all'intervento di Stefano, lo stato requisirà la Tenuta, concedendo a Davide e gli altri la possibilità di rimanere in loco fino a quando ne avranno necessità.