Secondo le prime indiscrezioni del serale di Amici 19 riportate da Tvblog (il programma condotto da Maria De Filippi), la fase finale del talent show di Mediaset potrebbe iniziare venerdì 28 febbraio in prima serata su Canale 5.

Maria De Filippi potrebbe andare contro Carlo Conti nella sfida degli ascolti

Sembrerebbe che la De Filippi abbia deciso di cambiare il giorno di messa in onda del programma, a causa degli ascolti bassi. Infatti, negli ultimi due anni, il talent show di Canale 5 ha perso la battaglia degli ascolti contro il programma Rai, Ballando con le stelle, presentato da Milly Carlucci.

Però, se davvero la messa in onda del programma dovesse essere spostata definitivamente al venerdì, si scontrerebbe con la Corrida condotta da Carlo Conti. Quest'ultima potrebbe essere comunque una sfida molto azzardata, visto e considerato che il programma di Rai 1 è molto seguito, e potrebbe creare non pochi problemi al talent del Biscione.

Il piano dovrebbe comunque essere quello di far partire Amici al venerdì e lasciare C'è posta per te al sabato, e poi decidere se collocarlo al sabato oppure se lasciarlo al venerdì, nel caso in cui gli ascolti siano soddisfacenti.

Ovviamente, al momento si tratterebbe solo di indiscrezioni, in quanto non c'è stata nessuna conferma ufficiale da parte della conduttrice televisiva e della produzione del programma di Mediaset.

Restano quattro posti liberi per il serale di Amici 19

Quindi, il serale del talent è sempre più vicino e la maggior parte dei ragazzi hanno già guadagnato la tanto ambita maglia verde. Infatti, restano da assegnare solo le ultime quattro maglie e ciò avverrà mediante l'esame di sbarramento.

Per il momento, i ragazzi che sono riusciti a conquistare l'accesso al serale di Amici sono le cantanti Nyv, Giulia e Gaia e i ballerini Javier, Nicolai e Valentin.

Non ci resta che aspettare la messa in onda delle prossime puntate del talent show, per scoprire chi saranno gli ultimi quattro allievi che riusciranno ad accedere alla fase finale del programma televisivo.

Martina Beltrami potrebbe presto ricevere la maglia verde del serale

Come già anticipato, sono rimasti quattro posti liberi per il serale di Amici 19 e per gli insegnanti di canto e ballo sarà sempre più difficile scegliere a quali allievi permettere di proseguire e a quali dire di no. Ma nonostante ciò, sembrerebbe quasi certo il semaforo verde per la cantante Martina Beltrami, in quanto durante il day time di ieri pomeriggio, la coach di canto ha detto alla ragazza di aver fatto passi da gigante, e che tutti i professori si sono accorti del suo cambio di atteggiamento.

Ma non è tutto, perché soprattutto Rudy Zerbi, che nutriva forti dubbi nei confronti della ragazza, ora si sarebbe accorto dei suoi miglioramenti.

In conclusione la coach di canto ha detto a Martina che sta andando bene, ma che ora deve fare un passo in avanti per poter lasciare un segno durante il serale.