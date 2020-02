Una nuova ed emozionante puntata di Beautiful, attende i numerosissimi fan nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio. Su Canale 5, a partire dalle 13:40, i fan della soap tv americana assisteranno al dilemma di Zoe, ancora sconvolta per quanto scoperto sul padre Reese. La modella infatti, sarà indecisa se raccontare o meno la verità a Steffy sulla vera identità di Phoebe che, come noto, è in realtà la figlia di Hope e Liam. La decisione di Zoe quindi, potrebbe avere serie conseguenze non solo per Reese e Flo, ma anche per Liam, Steffy e Hope.

Quest'ultima intanto, sembrerà ancora fare fatica a superare il dolore per la scomparsa della piccola Beth, mentre Katie dovrà far fronte all'improvvisa decisione di Thorne di annullare il loro matrimonio.

Anticipazioni Beautiful: Zoe sconvolta per l'inganno di Reese

Anche nel nuovo episodio in onda il prossimo 14 febbraio, i fan di Beautiful assisteranno al dramma di Zoe la quale, da poco, è venuta a conoscenza del terribile segreto del padre Reese. La modella, ancora non si capaciterà di quanto fatto dal genitore il quale, come noto, ha scambiato i neonati facendo credere a tutti che Beth fosse morta, dando poi la bambina in adozione a Steffy.

Zoe, dopo aver ascoltato le giustificazioni di Reese, sarà sempre più sconvolta e non saprà come comportarsi. La ragazza infatti, non riuscirà ancora a comprendere come il padre abbia potuto sottrarre una neonata alla propria madre, lasciando quest'ultima nella disperazione più assoluta.

Nella puntata del 14 febbraio, Zoe decisa a raccontare a Steffy chi è in realtà Phoebe

Il fatto di essere a conoscenza del segreto di Reese sembrerà destabilizzare Zoe, la quale non saprà come agire.

Da un lato non vorrà che il padre finisca in prigione per quanto commesso, mentre dall'altro lato non potrà fare a meno di rivelare la verità ai diretti interessati, in primis a Steffy. La Forrester, così come Hope e Liam, saranno all'oscuro del fatto che Phoebe è in realtà la piccola Beth e, l'eventuale scoperta dell'inganno, potrebbe rivoluzionare nuovamente le loro vite. Solo con prosieguo delle puntate dunque, si scoprirà cosa deciderà di fare Zoe, sempre più in difficoltà in questa terribile situazione.

Deciderà di rivelare a Steffy la verità su Phoebe? Intanto Hope continuerà a ripensare al giorno del parto e si sentirà in colpa per non essere riuscita a diventare madre. La giovane non sa che le cose potrebbero cambiare qualora Zoe decidesse di raccontare a tutti l'inganno di Reese.

In attesa di scoprire la decisione della giovane figlia di Reese, si ricorda che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.